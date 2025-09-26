ये है मोहब्बतें की रूही की 10 फोटो, हाइट में इशिता मां से भी हुईं लंबी, 5वीं देख कहेंगे- क्यूटनेस खो गई

टीवी शो ये है मोहब्बतें लंबे समय तक चला था. इस शो में रमन भल्ला और इशिता की कहानी दिखाई गई थी. जिसमें रमन की छोटी . इशिता से बहुत प्यार करती है. इस शो को लोगों का बहुत प्यार मिला था. इसकी कहानी काफी हटकर थी जिस वजह से इसे लोगों ने काफी पसंद किया था. शो में छोटी . का किरदार रुहानिका धवन ने निभाया था. रुहानिका ये रोल निभाकर फेमस हो गई थीं. उन्हें हर कोई . ही कहने लगा था. अब ये बच्ची बड़ी हो गई है. रुहानिका की हाइट भी काफी हो गई है मगर अब उनकी क्यूटनेस पहले जैसी नहीं रही है.

शो में रुहानिका और दिव्यांका त्रिपाठी के बीच बहुत ही प्यारी बॉन्डिंग देखने को मिलती थीं.

अब छोटी रुही बड़ी हो गई हैं और रुहानिका अपनी इशी मां से भी ज्यादा लंबी हो गई हैं.

रुहानिका सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और आए दिन अपनी तस्वीरें शेयर करती रहती हैं.

रुहानिका की इंस्टाग्राम पर तगड़ी फैन फॉलोइंग हैं. उन्हें 2.1 मिलियन लोग फॉलो करते हैं.

रुहानिका बचपन में जितनी क्यूट थीं अब उतनी नहीं रही हैं. उनकी ये तस्वीर देखकर फैंस चौंक रहे हैं.

रुहानिका ने ये है मोहब्बतें से पहले मिसेज कौशिक की पांच बहुएं में काम किया था. इसी शो से उन्होंने अपना करियर शुरू किया था.

रुहानिका ने टीवी सीरियल के साथ फिल्मों में भी काम किया है. उन्होंने सलमान खान की फिल्म जय हो में छोटा सा रोल किया था.

रुहानिका सोशल मीडिया पर हर तरह के आउटफिट में फोटो शेयर करती रहती हैं. उनका वेस्टर्न लुक फैंस को काफी पसंद आता है.

त्योहार पर रुहानिका अक्सर ट्रेडिशनल आउटफिट में फोटोज शेयर करती हैं. रुहानिका अपने लुक्स की वजह से हमेशा छाई रहती हैं.

रुहानिका लंबे समय से किसी टीवी शो में नजर नहीं आईं हैं. फैंस उनको छोटे पर्दे पर देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.