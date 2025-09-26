विज्ञापन

ये है मोहब्बतें की रूही की 10 फोटो, हाइट में इशिता मां से भी हुईं लंबी, 5वीं देख कहेंगे- क्यूटनेस खो गई

ये है मौहब्बतें की रुही का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस रुहानिका 18 साल की हो गई हैं. वहीं उनकी 10 लेटेस्ट तस्वीरें देख फैंस भी हैरान रह जाएंगे.

Read Time: 2 mins
Share
ये है मोहब्बतें की रूही की 10 फोटो, हाइट में इशिता मां से भी हुईं लंबी, 5वीं देख कहेंगे- क्यूटनेस खो गई
ये है मोहब्बतें की रूही की 10 फोटो
नई दिल्ली:

टीवी शो ये है मोहब्बतें लंबे समय तक चला था. इस शो में रमन भल्ला और इशिता की कहानी दिखाई गई थी. जिसमें रमन की छोटी . इशिता से बहुत प्यार करती है. इस शो को लोगों का बहुत प्यार मिला था. इसकी कहानी काफी हटकर थी जिस वजह से इसे लोगों ने काफी पसंद किया था. शो में छोटी . का किरदार रुहानिका धवन ने निभाया था. रुहानिका ये रोल निभाकर फेमस हो गई थीं. उन्हें हर कोई . ही कहने लगा था. अब ये बच्ची बड़ी हो गई है. रुहानिका की हाइट भी काफी हो गई है मगर अब उनकी क्यूटनेस पहले जैसी नहीं रही है.

शो में रुहानिका और दिव्यांका त्रिपाठी के बीच बहुत ही प्यारी बॉन्डिंग देखने को मिलती थीं.

Latest and Breaking News on NDTV

अब छोटी रुही बड़ी हो गई हैं और रुहानिका अपनी इशी मां से भी ज्यादा लंबी हो गई हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

रुहानिका सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और आए दिन अपनी तस्वीरें शेयर करती रहती हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

रुहानिका की इंस्टाग्राम पर तगड़ी फैन फॉलोइंग हैं. उन्हें 2.1 मिलियन लोग फॉलो करते हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

रुहानिका बचपन में जितनी क्यूट थीं अब उतनी नहीं रही हैं. उनकी ये तस्वीर देखकर फैंस चौंक रहे हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

रुहानिका ने ये है मोहब्बतें से पहले मिसेज कौशिक की पांच बहुएं में काम किया था. इसी शो से उन्होंने अपना करियर शुरू किया था.

Latest and Breaking News on NDTV

रुहानिका ने टीवी सीरियल के साथ फिल्मों में भी काम किया है. उन्होंने सलमान खान की फिल्म जय हो में छोटा सा रोल किया था.

Latest and Breaking News on NDTV

रुहानिका सोशल मीडिया पर हर तरह के आउटफिट में फोटो शेयर करती रहती हैं. उनका वेस्टर्न लुक फैंस को काफी पसंद आता है.

Latest and Breaking News on NDTV

त्योहार पर रुहानिका अक्सर ट्रेडिशनल आउटफिट में फोटोज शेयर करती हैं. रुहानिका अपने लुक्स की वजह से हमेशा छाई रहती हैं.

Latest and Breaking News on NDTV
Latest and Breaking News on NDTV

रुहानिका लंबे समय से किसी टीवी शो में नजर नहीं आईं हैं. फैंस उनको छोटे पर्दे पर देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Ye Hain Mohabbatein, Ruhanika Dhawan
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com