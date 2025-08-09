विज्ञापन

TMKOC की दयाबेन के असली पति की 10 तस्वीरें, जानें कौन हैं दिशा वकानी के हैंडसम पति

दयाबेन के पति को आप कितना जानते हैं, क्या आपने उनको देखा है? नहीं तो यहा देखें उनकी 10 तस्वीरें

Read Time: 3 mins
Share
TMKOC की दयाबेन के असली पति की 10 तस्वीरें, जानें कौन हैं दिशा वकानी के हैंडसम पति
दयाबेन के असली पति की 10 तस्वीरें
नई दिल्ली:

पॉपुलर टीवी शो 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में दयाबेन का मजेदार रोल कर चुकीं एक्ट्रेस दिशा वकानी बीते 8 साल से शो से अलग हैं. दिशा मैटरनिटी लीव पर गई थीं और फिर कभी इस शो में नहीं लौटी. यह शो आज भी बिना दिशा वकानी के चल रहा है. दूसरी तरफ एक्ट्रेस अपना मदरहुड पीरियड एन्जॉय कर रही हैं. एक्ट्रेस ने साल 2015 में मयूर पाडिया से शादी रचाई थी और साल 2017 में कपल के घर के पहली बार किलकारी गूंजी थी और मां बनने के बाद से दिशा घर पर ही हैं. आखिर कौन हैं दिशा के पिता मयूर पाडिया? आइए जानते हैं और साथ ही देखेंगे उनकी 10 तस्वीरें.

Latest and Breaking News on NDTV


दिशा वकानी के पति मुंबई बेस्ड चार्टेड अकाउंटेंट हैं और वह अपनी पत्नी का बहुत ख्याल रखते हैं.

Latest and Breaking News on NDTV



मयूर का मानना है कि शो के प्रोड्यूसर ने उनकी पत्नी दिशा को अभी भी पूरा अमाउंट पे नहीं किया है. इस पर असित कुमार मोदी बोल चुके हैं, 'मयूर साहब नहीं मानते, मुझे लगता है कि सीए वाले मैथ्स के नजरिए से सोचते हैं'.

Latest and Breaking News on NDTV


मयूर ने शो के प्रोड्यूसर के सामने कुछ शर्तें भी रखी थीं, जिन्हें असित कुमार मोदी ने अस्वीकार कर दिया था.

Latest and Breaking News on NDTV


दिशा के पति चाहते थे कि उनकी पत्नी शो के लिए महीने में बस 15 दिन और दिन में 4 घंटे शूट करें.

Latest and Breaking News on NDTV



दिशा के काम करने की इन शर्तों को जब नहीं माया गया तो एक्ट्रेस ने भी पति के कहने पर शो से किनारा कर लिया.

Latest and Breaking News on NDTV


दिशा और मयूर की मुलाकात काम के सिलसिले में हुई थी और यहां से दोनों में एक-दूजे के लिए स्पेशल फीलिंग होने लगी.

Latest and Breaking News on NDTV


मयूर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वह पहली नजर में ही दिशा को दिल दे बैठे थे. इसके बाद कपल ने एक-दूजे को डेट किया.

Latest and Breaking News on NDTV



डेटिंग के बाद कपल ने साल 2015 में मुंबई में गुपचुप तरीके से शादी रचा ली थी. दिशा की शादी का एलान उनके भाई मयूर वकानी ने किया था.

Latest and Breaking News on NDTV



दिशा और मयूर के दो बच्चे हैं. पहले 2017 में बेटी हुई और साल 2022 में कपल के घर बेटे ने जन्म लिया था.

Latest and Breaking News on NDTV

मयूर और दिशा की फैमिली कंप्लीट हो चुकी है और कपल अपने बच्चों के साथ खुशी-खुशी जी रहा है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Disha Vakani Husband, Mayur Padia, Disha Vakani Aka Dayaben, Disha Vakani Husband Name, Tarak Mehta Ka Chhota Chashma
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com