TMKOC की दयाबेन के असली पति की 10 तस्वीरें, जानें कौन हैं दिशा वकानी के हैंडसम पति

पॉपुलर टीवी शो 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में दयाबेन का मजेदार रोल कर चुकीं एक्ट्रेस दिशा वकानी बीते 8 साल से शो से अलग हैं. दिशा मैटरनिटी लीव पर गई थीं और फिर कभी इस शो में नहीं लौटी. यह शो आज भी बिना दिशा वकानी के चल रहा है. दूसरी तरफ एक्ट्रेस अपना मदरहुड पीरियड एन्जॉय कर रही हैं. एक्ट्रेस ने साल 2015 में मयूर पाडिया से शादी रचाई थी और साल 2017 में कपल के घर के पहली बार किलकारी गूंजी थी और मां बनने के बाद से दिशा घर पर ही हैं. आखिर कौन हैं दिशा के पिता मयूर पाडिया? आइए जानते हैं और साथ ही देखेंगे उनकी 10 तस्वीरें.



दिशा वकानी के पति मुंबई बेस्ड चार्टेड अकाउंटेंट हैं और वह अपनी पत्नी का बहुत ख्याल रखते हैं.





मयूर का मानना है कि शो के प्रोड्यूसर ने उनकी पत्नी दिशा को अभी भी पूरा अमाउंट पे नहीं किया है. इस पर असित कुमार मोदी बोल चुके हैं, 'मयूर साहब नहीं मानते, मुझे लगता है कि सीए वाले मैथ्स के नजरिए से सोचते हैं'.



मयूर ने शो के प्रोड्यूसर के सामने कुछ शर्तें भी रखी थीं, जिन्हें असित कुमार मोदी ने अस्वीकार कर दिया था.



दिशा के पति चाहते थे कि उनकी पत्नी शो के लिए महीने में बस 15 दिन और दिन में 4 घंटे शूट करें.





दिशा के काम करने की इन शर्तों को जब नहीं माया गया तो एक्ट्रेस ने भी पति के कहने पर शो से किनारा कर लिया.



दिशा और मयूर की मुलाकात काम के सिलसिले में हुई थी और यहां से दोनों में एक-दूजे के लिए स्पेशल फीलिंग होने लगी.



मयूर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वह पहली नजर में ही दिशा को दिल दे बैठे थे. इसके बाद कपल ने एक-दूजे को डेट किया.





डेटिंग के बाद कपल ने साल 2015 में मुंबई में गुपचुप तरीके से शादी रचा ली थी. दिशा की शादी का एलान उनके भाई मयूर वकानी ने किया था.





दिशा और मयूर के दो बच्चे हैं. पहले 2017 में बेटी हुई और साल 2022 में कपल के घर बेटे ने जन्म लिया था.

मयूर और दिशा की फैमिली कंप्लीट हो चुकी है और कपल अपने बच्चों के साथ खुशी-खुशी जी रहा है.