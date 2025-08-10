शाहरुख, आमिर, ऋतिक के साथ काम कर चुकी यह बच्ची है घर-घर में लोकप्रिय, आज तक इसे नहीं कर पाया कोई रिप्लेस

टीवी पर कई शोज हैं, जो घर-घर दर्शकों को हंसा रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे पॉपुलर और कॉमेडी-ड्रामा शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा है, जो आज भी दर्शकों के चेहरे पर हंसी लाने का काम कर रहा है. बीते 17 सालों से यह शो हिट है और इसका एक-एक किरदार लोगों के दिलों में घर कर चुका है. जेठालाल से दया भाभी और बबीता जी से पोपट लाल तक शो के सभी किरदार खुद में खास हैं और सबसे अहम बात शो का हर किरदार मजेदार है. हालांकि बीते कुछ सालों से इस शो पर ग्रहण लगा हुआ है. कई कलाकार शो छोड़ चुके हैं. वहीं, शो के सबसे पॉपुलर किरदारों से एक का अभी तक कुछ पता नहीं है कि उसकी एंट्री कब होगी?. इस फोटो में दिख रही ये बच्ची वही है, जो इस शो में सबसे ज्यादा जान डालने का काम करती थी. क्या आप पहचान पाए इसे?



कौन हैं फोटो में दिख रही लड़की

अगर नहीं तो, चलिए हम बताते हैं. फोटो में दिख रही यह लड़की कोई और नहीं बल्कि जेठालाल की पत्नी दयाबेन का रोल करने वाली एक्ट्रेस दिशा वकानी हैं, जो कि बीते 7 सालों से इस शो से दूर हैं. दिशा वकानी के शो से अलग होने की वजह में उनकी प्रेग्नेंसी और बेटी का ख्याल रखने को बताया जा रहा है. वहीं, दर्शक बीते सात सालों से बिना दिशा वकानी के इस शो को देख रहे हैं. उन्होंने साल 2008 में शो की शुरुआत से साल 2019 तक इसमें काम किया और अब फिलहाल एक्टिंग की दुनिया से दूर अपनी फैमिली में बिजी हैं.



शाहरुख-सलमान संग किया काम

दिशा वकानी पाडिया का जन्म 17 अगस्त 1978 को गुजरात के शहर अहमदाबाद में हुआ. दिशा की शादी साल 2015 में हुई. उनके पति का नाम मयूर पाडिया है और उनके इस शादी से दो बच्चे हैं. दूसरे बच्चे के बाद से वह शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में नहीं लौटी हैं. हालांकि दर्शकों को उनके आने का इंतजार है और सोशल मीडिया पर लोग उन्हें खूब याद करते हैं. तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अलावा वह कई फिल्मों और टीवी सीरियल में काम कर चुकी हैं. टीवी की बात करें तो वह जुस्तजू, खिचड़ी, आहट, हीरो-भक्ति ही शक्ति है और रूह जैसे सीरियल में काम कर चुकी हैं. वहीं, शाहरुख खान की फिल्म देवदास, आमिर खान की मंगल पांडे, ऋतिक रोशन की जोधा अकबर और प्रियंका चोपड़ा की फिल्म लव स्टोरी 2050 में नजर आ चुकी हैं.





