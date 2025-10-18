विज्ञापन

कौन हैं गुत्थी की पत्नी आरती?, कमाई में नहीं सुनील ग्रोवर से कम, लाइमलाइट से रहती हैं दूर

सुनील की पत्नी एक इंटीरियर डिजाइनर हैं और बेहद सिंपल लाइफ जीती हैं. आरती ने अपने मुंबई वाले घर को भी डिजाइन किया है.

कौन हैं गुत्थी की पत्नी आरती?
नई दिल्ली:

स्टार कॉमेडियन और बॉलीवुड एक्टर सुनील ग्रोवर आज अपनी कमाल की कॉमेडी से कपिल शर्मा की तरह पूरी दुनिया में मशहूर हैं. बहुत कम लोग जानते हैं कि सुनील 90 के दशक से बॉलीवुड में एक्टिव हैं. उन्होंने संघर्ष के दौर में फिल्मों में छोटे-मोटे रोल किये थे. आज वह फिल्में और कॉमेडी शो दोनों करते हैं और दुनिया पर राज करते हैं. सुनील ने रिंकू भाभी, गुत्थी और डॉक्टर मशहूर गुलाटी जैसे पॉपुलर और हिट हास्य किरदारों से लोगों के दिलों में जगह बनाई है. सुनील आज भी अपने इन किरदारों से जाने जाते हैं, लेकिन क्या आप सुनील की पत्नी आरती के बारे में जानते हैं, जो लाइमलाइट से दूर रहती हैं, लेकिन कमाई में वह अपने पति से पीछे नहीं हैं.


क्या करती हैं सुनील ग्रोवर की पत्नी?

सुनील की पत्नी एक इंटीरियर डिजाइनर हैं और बेहद सिंपल लाइफ जीती हैं. आरती ने अपने मुंबई वाले घर को भी डिजाइन किया है. एक्टर की पत्नी ना तो बी-टाउन पार्टी में आती हैं और ना ही सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव रहती हैं. हालांकि, वह कभी कभी फैमिली और अपने काम से जुड़ीं तस्वीरें भी शेयर कर देती हैं. आरती को सुनील के साथ बहुत देखा जाता है और कभी-कभी वह पैपाराजी के सामने आ भी जाती हैं, तो चुपचाप निकल जाती हैं. सुनील की पत्नी एक साधारण लाइफ जीने में विश्वास करती हैं. सुनील और आरती का एक बेटा भी है, जिसका नाम मोहन ग्रोवर है.

सुनील ग्रोवर का संघर्ष

बात करें, सुनील ग्रोवर की तो उन्होंने चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी से थिएटर में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. उनका जन्म हरियाणा के एक छोटे से कस्बे मंडी डबवाली में हुआ था . सुनील के घर के आर्थिक हालात ठीक नहीं थे और उन्हें पता था कि जो करना है अपने ही दम पर करना है. सुनील ने नाटक करने शुरू किए और धीरे-धीरे वह कॉमेडी शोज में जा पहुंचे हैं. पहले वह पंजाबी टेलीविजन पर अपनी कॉमेडी से हंसाते थे और अब वह नेशनल टेलीविजन पर लोगों को गुदगुदाते हैं. सुनील कॉमेडी की दुनिया के एक इंटरनेशनल कॉमेडियन बन चुके हैं. वह देश-विदेश में अपनी कॉमेडी से लोगों का दिल जीतते हैं और साथ ही फिल्मों में काम भी करते हैं.

Sunil Grover Wife Aarti, Sunil Grover Wife, Aarti Grover, Sunil Grover Wife Arti Grover, Sunil Grover Wife Arti Grover Photo
