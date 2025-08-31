विज्ञापन

बेहद खास हैं फोटो में दिख रहे ये बच्चे, मम्मी हैं टेलीविजन और राजनीति का जाना माना नाम

फोटो में दिख रहे यह बच्चे जोहर ईरानी और जोइश ईरानी हैं, जो कि टीवी शो 'क्योंकि सास भी कभी बहु थी पार्ट 2' में दिख रहीं एक्ट्रेस स्मृति ईरानी से ताल्लुक रखते हैं.

Read Time: 2 mins
Share
बेहद खास हैं फोटो में दिख रहे ये बच्चे, मम्मी हैं टेलीविजन और राजनीति का जाना माना नाम
इन बच्चों को पहचाना?
नई दिल्ली:

बॉलीवुड और टीवी की कई एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने राजनीति का भी रास्ता पकड़ा है. बॉलीवुड और राजनीति एक-दूजे से जुड़े हैं. कई बॉलीवुड स्टार राजनीति का दामन थाम चुके हैं.   इसमें से एक उस एक्ट्रेस का नाम भी शामिल हैं, जो एक बार फिर लंबे अरसे बाद टीवी पर लौटी हैं. फिलहाल राजनीति में भी एक्टिव हैं, लेकिन अब वह अपने पॉपुलर रोल से फिर घर-घर देखी जा रही हैं. इस अभिनेत्री के दो बच्चे हैं, जिनकी एक तस्वीर उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की थी. फोटो में दिख रहे ये दो बच्चे अभिनेत्री से राजनेता बनीं और फिर अभिनेत्री के रोल में नजर आ रही किस अभिनेत्री के हैं और क्या करते हैं आइए जानते हैं.

कौन हैं ये बच्चे?

फोटो में दिख रहे यह बच्चे जोहर ईरानी और जोइश ईरानी हैं, जो कि टीवी शो 'क्योंकि सास भी कभी बहु थी पार्ट 2' में दिख रहीं एक्ट्रेस स्मृति ईरानी से ताल्लुक रखते हैं. यह दोनों ही बच्चे पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व सांसद और अभिनेत्री स्मृति ईरानी के हैं. जोहर ईरानी 23 साल के और जोयश 21 साल की हैं. स्मृति के बेटे जोहर केम्पो खेलते हैं और उन्होंने कई बार विश्व केम्पो चैम्पियनशिप में भी भाग लिया है और फिलहाल वह स्टडी में बिजी हैं. दूसरी तरफ महाराष्ट्र में जन्मीं और पली-बढ़ी जोइश को बचपन से ही कूकिंग में गहरी रुचि थी. 2019 में सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में 82 फीसदी नंबर लाने के बाद, उन्होंने पारंपरिक शिक्षा के बजाय कुकिंग में अपना करियर बनाने का फैसला किया.

विवादों में घिर चुकी हैं लड़की

जोइश कराटे में सेकंड डैन ब्लैक बेल्ट हैं और उन्होंने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते हैं. उनके इस अचीवमेंट का उल्लेख लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है. उनके करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उनका नाम गोवा के सिली सोल्स कैफे एंड बार से जुड़ा. फैमिली बिजनेस एट ऑल फूड एंड बेवरेजेस एलएलपी द्वारा संचालित इस कैफे को मीडिया की कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा था. पीएम इंडिया एसेट्स और ट्रिंग के अनुसार, जोइश की कुल संपत्ति लगभग 1 मिलियन डॉलर (लगभग 4-5 करोड़ रुपये) आंकी गई है. उनका लक्ष्य एक सफल व्यवसायी और एक फेमस शेफ बनना है.




 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Smriti Irani, Smriti Irani Kids, Smriti Irani Childhood Image, Smriti Irani Childhood Photo, Smriti Irani Children
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com