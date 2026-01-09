1985 का वो शो जिसने रचा था इतिहास, 26 एपिसोड में दिखे थे रामायण-महाभारत के सभी एक्टर, IMDb रेटिंग 8.3

टीवी जगत के ऐसे कई शोज हैं, जिनको आज भी याद किया जाता है. इसमें रामायण, महाभारत और शक्तिमान समेत कई शो हैं, जो लोगों के दिलों में बस चुके हैं. 80 और 90 के दशक में टीवी शोज का दौर हुआ करता था. उस टाइम में आने वाले नए-नए शो लोगों के लिए किसी त्योहार से कम नहीं हुआ करते थे. पूरी फैमिली के साथ टीवी सीरियल देखने का मजा ही अलग था. उस वक्त ना यूट्यूब और ना ही ओटीटी बस टीवी शो ही एकमात्र मनोरंजन का जरिया हुआ करते थे. बात करेंगे उस पुराने टीवी शो की जो 41 साल बाद भी लोगों को याद है. दूरदर्शन पर आने वाला यह शो अपनी लोककथाओं और पौराणिक कहानियों पर बेस्ड था. इस शो में वो सभी कलाकार नजर आए थे, जो रामायण और महाभारत में भी देखे गये थे.

41 साल पुराना है शो

अरुण गोविल, अरविंद त्रिवेदी, सुनील लहरी, विजय अरोड़ा, दीपिका चिखलिया, मूलराज राजदा, रमेश भटकर और लिलिपुट जैसे स्टार इस शो में नजर आए थे .इस शो का नाम सामने आते ही इसका एक-एक एपिसोड आपकी आंखों के सामने आ जाएगा. 'विक्रम और बेताल' जी हां, यह वही शो है, जिसमें टीवी के राम ने विक्रम का रोल प्ले किया था. इस शो की कहानी राजा विक्रमादित्य और बेताल के सवालों के इर्द-गिर्द घूमती है. इस शो की सबसे खास बात यह रही कि इसे बच्चों के साथ-साथ बड़ों ने भी खूब पसंद किया था. बच्चों के लिए यह थोड़ा डरावना भी था, क्योंकि बेताल का लुक किसी भूत से कम नहीं था. इसके कुल 26 एपिसोड आए थे. इसकी एक-एक कहानी में मोरल छिपा था, जो बड़ी सीख देता था. इस शो ने टीआरपी में सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए थे.

कहां देख सकते हैं शो?

1985 में आए इस शो में बेताल राजा विक्रम की पीठ पर बैठकर अनोखे सवाल करता. राजा के सही जवाब देने पर बेताल झट से विक्रम की पीठ से गायब हो जाता. दर्शकों को शो का यह फॉर्मेट बहुत पसंद आया, जो काफी इंटरेस्टिंग था. इसमें किसी भी कलाकार के रोल में ओवर एक्टिंग और दिखावा नजर नहीं आया था. अगर आप इस शो को देखना चाहते हैं, तो यह यूट्यूब पर मौजूद है. इसके अलावा इसे ओटीटी, दूरदर्शन के ऑफिशियल चैनल, एमएक्स प्लेयर और जियो सिनेमा पर भी देख सकते हैं. इस शो को आईएमडीबी ने 10 में से 8.3 रेटिंग दी है और 90 के दशक के बच्चों को यह शो अच्छी तरह से याद है.





