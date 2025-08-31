विज्ञापन

रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर का निधन, दूरदर्शन को दिए कई यादगार शो, रामायण में भी किया काम

रामायण के लिए मशहूर रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर का निधन, 84 की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा.

नई दिल्ली:

महान फिल्म मेकर रामानंद सागर के पुत्र और प्रोड्यूसर शिव सागर के पिता प्रेम सागर का आज सुबह 10 बजे निधन हो गया. वह 84 साल के थे. एक सोर्स ने एनडीटीवी को बताया, "वह कुछ समय से अस्वस्थ थे और उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. रविवार (31 अगस्त) को डॉक्टरों ने उन्हें घर ले जाने की सलाह दी. आज सुबह उनका निधन हो गया. उनका अंतिम संस्कार आज दोपहर 3 बजे मुंबई के पवन हंस श्मशान घाट पर किया गया."

वह एक सीनियर प्रोड्यूसर और जाने-माने सिनेमैटोग्राफर थे जिन्होंने भारतीय सिनेमा और टेलीविजन में सागर परिवार की विरासत को आगे बढ़ाया. भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान (एफटीआईआई), पुणे के 1968 बैच के स्टूडेंट रहे प्रेम सागर की ट्रेनिंग ने उन्हें फोटोग्राफी और सिनेमैटोग्राफी में एक मजबूत बेस दिया.

उन्होंने अपने पिता के शुरू किए प्रोडक्शन हाउस, सागर आर्ट्स के तहत कई प्रोजेक्ट्स के विजन को सच कर दिखाने और पहचान दिलाने में अहम भूमिका निभाई. रामानंद सागर को ऐतिहासिक टेलीविजन सीरीज रामायण को बनाने के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है. ये एक ऐसी सीरीज या यूं कहें ऐसा जादू रहा जो दोबारा कोई क्रिएट नहीं कर पाया. आज भी जहन में उसी शो के किरदार हैं जिन्होंने अपनी-अपनी भूमिका यूं निभाई कि सभी अमर हो गए. आज भी श्रीराम की बात हो तो शो के लीड एक्टर अरुण गोविल का जिक्र जरूर आता है. वह इस किरदार ने इतने पॉपुलर हुए कि लोग उन्हें असल जिंदगी में राम समझने लगे थे. अरुण ने खुद कपिल शर्मा शो पर बाताया था कि लोग सेट पर उनसे मिलने आया करते थे.

