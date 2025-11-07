विज्ञापन

TRP: क्योंकि सास भी कभी बहू थी को दी इस सीरियल ने मात, कई शो भी रहे पीछे, जानें टॉप 5 शो की TRP

TRP This Week: BARC की ताज़ा टीआरपी रिपोर्ट में अनुपमा ने फिर नंबर वन की पोजीशन हासिल की है. वहीं बिग बॉस ने इस हफ्ते जबरदस्त वापसी करते हुए टीआरपी में बड़ा उछाल दिखाया है.

कौन बना टीआरपी का नया सितारा? BARC रिपोर्ट के आंकड़ों ने किया सबको हैरान
नई दिल्ली:

TRP This Week; टीवी की दुनिया में इस हफ्ते की BARC रेटिंग्स ने एक बार फिर सबको चौंका दिया है. लेकिन एक चीज जो बिल्कुल नहीं बदली, वो है अनुपमा का टॉप पोजीशन पर बने रहना. शो की कहानी में आ रहे लगातार ट्विस्ट और रूपाली गांगुली की दमदार परफॉर्मेंस ने दर्शकों को फिर से बांधे रखा है. इस शो की सबसे बड़ी खूबी है कि ये हर बार कुछ नया और दिल छू लेने वाला दिखाता है. फैमिली रिलेशंस की गहराई और इंस्पायरिंग महिला किरदारों की वजह से अनुपमा लगातार ऑडियंस की फेवरेट बनी हुई है.

सास-बहू ड्रामा का जलवा बरकरार

दूसरे नंबर पर मजबूती से डटा है क्योंकि सास भी कभी बहू थी. ये शो एक बार फिर पुराने दिनों की याद ताज़ा कर रहा है. वहीं उड़ने की आशा- सपनों का सफर तीसरे स्थान पर टिका हुआ है. इसकी सादी लेकिन इमोशनल कहानी दर्शकों के दिल में जगह बना रही है. इन दोनों शोज की सफलता से साफ है कि दर्शकों को अभी भी रिश्तों, परंपराओं और उम्मीदों से भरी कहानियां सबसे ज्यादा पसंद हैं.

तुम से तुम तक की शानदार छलांग

इस हफ्ते सबसे बड़ी सरप्राइज एंट्री रही तुम से तुम तक की. शो ने जबरदस्त छलांग लगाकर सीधे टॉप चार में जगह बना ली है. इसकी ताज़गी भरी कहानी, प्यारी सी लव स्टोरी और लीड जोड़ी की केमिस्ट्री ने दर्शकों का दिल जीत लिया है. साथ ही गंगा माई की बेटियां और वसुंधा जैसे शोज ने भी टीआरपी में अच्छी बढ़त दर्ज की है. दर्शक अब ऐसी कहानियों की तरफ झुक रहे हैं, जिनमें भावनाएं हों, ताकत हो और थोड़ा नया स्वाद भी.

बिग बॉस का धमाका, बाकी शोज का ब्रेक

रियलिटी शो बिग बॉस ने इस हफ्ते शानदार वापसी की है. घर के अंदर बढ़ते झगड़े, षडयंत्र और नए ट्विस्ट्स ने ऑडियंस को फिर से स्क्रीन से चिपका दिया है. लेकिन मंगल लक्ष्मी और आरती अंजलि अवस्थी जैसे शोज की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ी है. टीआरपी में गिरावट बताती है कि दर्शक अब ज्यादा ड्रामा और असली इमोशन देखना चाहते हैं.

