TMKOC, अनुपमा, बिग बॉस ... नहीं दूरदर्शन का ये है 7.7 करोड़ व्यूअर्स वाला दुनिया का सबसे ज्यादा देखा गया इंडियन टीवी शो

टीवी शो की पॉपुलैरिटी आज टीआरपी से लगाई जाती है. लेकिन एक समय ऐसा था जब सीरियल के नाम लोगों की जुबान पर रहने से पता चल जाता था कि यह सबसे पॉपुलर शो है. इन्हीं में तारक मेहता का उल्टा चश्मा, बिग बॉस, अनुपमा और क्योंकि सास भी कभी बहू थी जैसे शोज शामिल हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दूरदर्शन में 90 के दशक में प्रसारित शो की पॉपुलैरिटी के आगे 2000 से अब तक के ये शो फीके लगेंगे. इतना ही नहीं दोबारा टीवी पर लॉकडाउन के दौरान दिखाने पर 7.7 करोड़ की व्यूअर्सशिप हासिल करके यह शो दुनियाभर में सबसे ज्यादा देखा गया एंटरटेनमेंट शो बन गया है.

हम बात कर रहे हैं रामानंद सागर के मायथोलॉजिकल शो रामायण की, जो 33 साल बाद दूरदर्शन नेशनल पर 2020 में दोबारा रिलीज किया गया था. वहीं शो वर्ल्डवाइड चर्चा का कारण बन गया था क्योंकि 7.7 करोड़ की व्यूअर्शिप चैनल ने हासिल की थी. इसकी जानकारी डीडी नेशनल के ऑफिशियल एक्स हैंडल पर दी गई थी.

Thanks to all our viewers!!#RAMAYAN - WORLD RECORD!!

Highest Viewed Entertainment Program Globally. pic.twitter.com/n8xysaehNv