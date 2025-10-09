विज्ञापन

तारक मेहता की पुरानी अंजलि अब इस शो में आएंगी नजर, प्रोमो देख फैंस हुए एक्साइटेड, बोले- वाह भई वाह

तारक मेहता का उल्टा चश्मा फेम एक्ट्रेस नेहा एसके मेहता अब सोनी सब के इत्ती सी खुशी में अन्विता की मां का किरदार निभाती हुईं नजर आने वाली हैं. 

तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पुरानी अंजलि इस शो में आएंगी नजर
नई दिल्ली:

पॉपुलर शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में तारक मेहती की अंजलि का किरदार निभाकर फेमस हुईं एक्ट्रेस नेहा मेहता अब सोनी सब का शो इत्ती सी खुशी में नजर आने वाली हैं. शो में दिवेकर परिवार की खुशियां, संघर्ष और आपसी रिश्तों का खूबसूरत चित्रण है. अब इस कहानी में नया मोड़ लाने आ रही हैं पूर्व तारक मेहता का उल्टा चश्मा से जुड़ी एक्ट्रेस नेहा एसके मेहता, जो शो में अन्विता (सुम्बुल तौकीर खान) की ऑनस्क्रीन मां हेतल का किरदार निभाएंगीं. 

हेतल की एंट्री शो में नए ड्रामा और मनोरंजन की लहर लेकर आएगी. वह बातूनी, रंगीन मिजाज की और बेबाक है, हमेशा सबका ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश करती है और अपने स्टाइलिश, ग्लैमरस अंदाज़ को दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती. अपनी “अच्छी-खासी इमेज” बनाए रखने की उसकी जिद अक्सर परिवार में हलचल और हास्य का कारण बन जाती है. 

लेकिन इस चमक-धमक के पीछे छुपी है एक ऐसी औरत, जो अपनी असुरक्षाओं और इच्छाओं से प्रेरित है. हेतल एक पारंपरिक स्नेहमयी मां नहीं है – वह दूसरों से ज्यादा खुद को प्राथमिकता देती है, यहां तक कि अपने बच्चों से भी. वह अपनी कमजोरियों को अपने चटपटे अंदाज़ और बड़े-बड़े हावभाव से छिपाती है, जो उसे एक साथ अप्रत्याशित और प्यारी बनाते हैं. 

इत्ती सी खुशी में अपने किरदार हेतल के बारे में नेहा एसके मेहता ने कहा, “इस शो का हिस्सा बनना बेहद रोमांचक है, क्योंकि इसमें दिल को छू लेने वाले जज़्बात और हल्के-फुल्के पारिवारिक पल का शानदार मेल है. हेतल का किरदार निभाना मेरे लिए बहुत मज़ेदार होगा! वह चंचल, नाटकीय और ज़िंदादिल है, लेकिन अपनी कमियों के साथ. मुझे यह बेहद पसंद है कि कैसे वह अपने स्टाइल और कॉन्फिडेंस का जलवा दिखाती है, अपनी कमजोरियों को छिपाती है और घर में हंगामा और अविस्मरणीय लम्हें दोनों एक साथ लाती है. यह किरदार अब तक किए गए रोल्स से बिलकुल अलग है और एक जड़ से जुड़े किरदार निभाने के बाद इत्ती सी खुशी से जुड़ना मेरे लिए एक ताज़गीभरा नया अध्याय है.” इत्ती सी खुशी को आप सोमवार से शनिवार रात 9 बजे, सिर्फ सोनी सब पर देख सकते हैं. 

