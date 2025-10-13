Super Dancer 5 Winner: एक नहीं दो बच्चों ने जीती ट्रॉफी, इन्होंने लूटी सारी लाइमलाइ

सुपर डांसर चैप्टर 5 ने शुरू से ही दर्शकों को एंटरटेन करने के साथ ही जोड़े रखा. इस सीजन में भारत के कुछ सबसे टैलेंटेड डांसर थे, जिनके सोशल मीडिया पर पहले से ही बड़े फैन फॉलोइंग हैं, इसलिए डांस मुकाबला बहुत ही रोमांचक रहा. हफ्ते-दर-हफ्ते हर कंटेस्टेंट ने अपनी परफॉर्मेंस से भारत को मंत्रमुग्ध किया, लेकिन अंत में अध्याश्री और सुकृति ने मिलकर ट्रॉफी जीत ली. टॉप छह फाइनलिस्ट्स में अप्सरा, अध्याश्री, सुकृति, अदिति, सोमान्श और नमीष शामिल थे. वहीं, जजेस की बात करें तो बॉलीवुड के लीजेंड और भारत के सबसे पसंदीदा डांसरों में से एक गोविंदा जजेस पैनल में शिल्पा शेट्टी, गीता कपूर और मार्ज़ी पेस्टोंजी के साथ शामिल हुए.

ट्रॉफी जीतने के बाद अध्याश्री ने कहा, “सुपर डांसर ने मुझे मंच दिया जहां मैं कुछ बेहतरीन डांसरों और बड़े बॉलीवुड सेलेब्स के सामने परफॉर्म कर सकी. मैंने पूरे सफर का मजा लिया और ट्रॉफी जीतना मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है. मैं सभी का धन्यवाद करती हूं जिन्होंने मेरा समर्थन किया, खासकर मेरी मां का जिनके लगातार समर्थन ने मुझे अपना बेहतरीन देने के लिए प्रेरित किया.”

सुकृति ने कहा, “ट्रॉफी जीतकर मैं बहुत खुश हूं. अपनी मां को इतना खुश देखकर यह जीत और भी खास बन गई. मैं सुपर डांसर चैप्टर 5 के सेट पर बनाए गए पलों और जो दोस्त बनाए, उन्हें हमेशा याद रखूंगी. यह मेरी लिए एक खास जीत है.”