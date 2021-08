श्वेता तिवारी ने ग्लैमरस लुक में शेयर किया Video, फैन्स बोले- यकीन है कि 70 में भी आप ऐसी ही दिखेंगी

श्वेता तिवारी ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट से यह वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें वे कमाल की खूबसूरत लग रही हैं. ये वीडियो उनके ड्राइंग रूम का लग रहा है. वीडियो में श्वेता सबसे पहले व्हाइट कलर के एक बाथरोब में नजर आ रही हैं, लेकिन पलक झपकते ही एक्ट्रेस का एक अलग लुक देखने को मिलता है. वीडियो के अगले हिस्से में श्वेता ने क्रीम कलर का शॉर्ट टॉप और क्रीम कलर का ही प्लाज़ो कैरी किया हुआ है. अपने लुक में श्वेता बेहद हॉट व स्टनिंग लग रही हैं. खुले बालों के साथ श्वेता ने अपने इस ड्रेस को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए येलो और ब्लू कॉम्बिनेशन की इयररिंग्स और गोल्डन कलर का ब्रेसलेट कैरी किया है.

इस वीडियो को शेयर करने के साथ ही श्वेता ने कैप्शन में लिखा है कि, 'So back to what I was saying...'. वीडियो को सिर्फ 2 घंटे में ही 45 हजार से ज्यादा बार देखा जा चुका है. श्वेता की खूबसूरती पर लोग तारीफों के पुल बांध रहे हैं. कमेंट सेक्शन पर सैकड़ों यूजर्स ने फायर और हार्ट इमोजी के साथ श्वेता की जमकर तारीफ की है. उनके एक फैन ने कमेंट सेक्शन पर लिखा है, 'अगर मेरी शादी नहीं हुई होती तो पक्का आपको प्रपोज कर देता'.