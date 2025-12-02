विज्ञापन

श्रद्धा आर्या ने दिखाया ट्विंस का चेहरा, जुड़वा बच्चों के पहले बर्थडे पर शेयर किया पोस्ट

श्रद्धा आर्या ने जुड़वा बच्चों का पहला जन्मदिन मनाया और फैंस के साथ पहली बार उनका चेहरा दिखाते हुए बर्थडे सेलिब्रेशन की फोटो शेयर की.

नई दिल्ली:

टीवी के पॉपुलर सीरियल कुंडली भाग्य फेम एक्ट्रेस श्रद्धा आर्या ने फैंस के साथ अपने जुड़वां बच्चों की पहली बार तस्वीर शेयर की है. दरअसल, शनिवार को उन्होंने अपने जुड़वा बच्चों का फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट किया. इस मौके पर एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर कीं, जिसमें वह ट्विंन्स बेटे और बेटी और पति राहुल के साथ पोज देती हुई नजर आ रही हैं. इन तस्वीरों में बच्चों के चेहरे से लेकर बर्थडे पार्टी की थीम और केक की झलक साफ नजर आ रही है. वहीं फैंस इन तस्वीरों पर प्यार बरसाते हुए नजर आ रहे हैं और बच्चों की क्यूटनेस की तारीफ कर रहे हैं. फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.

श्रद्धा आर्या ने जुड़वा बच्चों का दिखाया चेहरा

इंस्टाग्राम पर फैमिली फोटो शेयर करते हुए एक्ट्रेस श्रद्धा आर्या ने हार्ट इमोजी के साथ कैप्शन में लिखा, सिया और शौर्य. हमारे छोटे टोरनेडोस एक साल के हो गए हैं. इस पोस्ट पर एक्ट्रेस अंजुम फकीह ने कमेंट करते हुए लिखा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह. सुप्रिया शुक्ला ने लिखा, गॉड ब्लेस 4 ऑफ यू. वहीं विन्नी धूपर ने टचवुड के साथ हार्ट और नजर ना लगने वाली इमोजी शेयर की है.

बच्चों के पहले बर्थडे पर शेयर किया था पोस्ट

इससे पहले श्रद्धा आर्या ने इंस्टाग्राम पर तस्वीरें पोस्ट कीं थीं, जिसमें से एक तस्वीर में वह अपने दोनों नन्हें बच्चों को गोद में लिए मुस्करा रही हैं, तो कुछ पुरानी तस्वीरें अस्पताल की हैं, जब उन्होंने पिछले साल नवंबर में जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था. उस वक्त की यादें ताजा करते हुए श्रद्धा ने लिखा, "एक साल पहले की बात है, जब मैंने एक अस्पताल में एक शांत कमरे में पहली बार अपनी पूरी दुनिया को बाहों में लिया था. उस पल से मेरी जिंदगी बदल सी गई है और मैं भी. तुम्हारी मां बने हुए अब पूरा एक साल हो रहा है, जिसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं. जन्मदिन मुबारक हो, मेरे हमेशा के नन्हें चमत्कारों."

नेवी ऑफिसर से की है श्रद्धा आर्या ने शादी

बता दें कि एक्ट्रेस ने लाइमलाइट से हटकर नेवी ऑफिसर से शादी रचाई थी. उन्होंने 21 नवंबर 2021 में राहुल नागल से शादी की थी और साल 2024 में अपने दोनों बच्चों का स्वागत किया। अभिनेत्री के एक बेटा और बेटी हैं, जिनका नाम शौर्य और बेटी सिया है.

