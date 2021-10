शिवांगी जोशी ने 'Shaka Laka Boom Boom' सॉन्ग पर किया अतरंगी डांस, रुपाली गांगुली का यूं आया कमेंट...देखें Video

शिवांगी जोशी (Shivangi Joshi) ने इस वीडियो इंस्टाग्राम पेज पर शेयर किया है. इस वीडियो को देख फैन्स के साथ-साथ टीवी सेलेब्स भी उनकी खूब तारीफ कर रहे हैं. वीडियो पर रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) ने कमेंट करते हुए लिखा है 'How sooooo pretty'. तो वहीं उनके एक फैन ने लिखा है 'you are the cutest girl'.

बता दें, शिवांगी जोशी ने 'आयत हैदर' के रूप में सीरियल बेइंतेहां से टीवी की दुनिया में कदम रखा था. इस सीरियल में उनका अंदाज दर्शकों को काफी पसंद आया था. इसके बाद शिवांगी ने 'पूनम ठाकुर' के रूप में 'बेगुसराय' में मुख्य भूमिका निभाई थी. जिसके बाद शिवांगी जोशी ने 'नायरा' के तौर पर 'रिश्ता क्या कहलाता है' में काम करना शुरू किया, जिससे उन्होंने खूब लोकप्रियता हासिल हुई.