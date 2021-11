शाइनी दोशी ने दोस्त संग अतरंगी स्टाइल में 'मणिके मागे हिथे' सॉन्ग पर किया डांस, वायरल हुआ Video

शाइनी दोशी ने अपना ये डांस वीडियो इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है. इस वीडियो के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा है 'Dancing Is Like Dreaming With Your Feet'. इस वीडियो में उनके लुक की बात करें तो उन्होंने येलो और क्रीम कलर की खूबसूरत सी साड़ी पहनी हुई है. इस वीडियो में उनका लुक काफी शानदार लग रहा है. इस वीडियो को उनके फैन्स द्वारा खूब पसंद भी किया जा रहा है.

बता दें कि शाइनी ने एक लंबे चले रिलेशनशिप के बाद इसी साल जुलाई में लवेश खैरजानी के साथ शादी कर ली. शाइनी को इन दिनों टेलीविजन सीरियल पांड्या स्टोर में लीड रोल में देखा जा रहा है. फैंस शो में शाइनी के किरदार धरा को खूब पसंद कर रहे हैं. ये शो घर-घर पहुंच रहा है और शाइनी लोगों के दिलों तक. हालांकि टीवी की संस्कारी बहू धरा को समंदर किनारे बिकिनी में देख लोग दंग हैं.