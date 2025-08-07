विज्ञापन

वो फिल्म जिसने हिला डाला था बॉक्स ऑफिस, 'काका' के कैमियो ने बदली न्यू कमर की किस्मत, 2 करोड़ के बजट में कमाए 100 करोड़

इस फिल्म को करने से राजेश खन्ना मना कर रहे थे, लेकिन जब इस फिल्म में उन्होंने कैमियो किया तो फिल्म हिट हो गई और एक न्यू कमर सुपरस्टार बन गया. 2 करोड़ की फिल्म ने 100 करोड़ की कमाई कर बॉक्स ऑफिस हिला दिया था.

वो फिल्म जिसने हिला डाला था बॉक्स ऑफिस, 'काका' के कैमियो ने बदली न्यू कमर की किस्मत, 2 करोड़ के बजट में कमाए 100 करोड़
'काका' के कैमियो ने बदली न्यू कमर की किस्मत
आसमान से पार था और जब उनका स्टारडम लुढ़का तो पाताल लोक से भी नीचे चला गया. लोग कहते हैं कि 'काका' की लापरवारी की वजह से उनका स्टारडम खत्म हो गया. हिट फिल्मों की लंबी लिस्ट रखने वाले राजेश खन्ना ने साल 1982 में रिलीज हुई इस फिल्म में पहली बार कैमियो किया था. इस फिल्म ने बॉलीवुड में आए नए एक्टर को रातों-रात सुपरस्टार बना दिया था. इस फिल्म के गाने और इसका एक्टर आज भी लोगों के जहन में जिंदा है.

दरअसल, बात कर रहे हैं बॉलीवुड के 'दादा' मिथुन चक्रवर्ती और उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्म डिस्को डांसर की. यही वो फिल्म है, जिसने मिथुन को बॉलीवुड और दर्शकों में पहचान दिलाई थी. इस फिल्म में मिथुन ने जिमी का किरदार निभाया और पहली बार लोगों के बीच एक डांसर होने का तमगा हासिल किया था. फिल्म में राजेश खन्ना का भी कैमियो था, जो बहुत कम लोगों को पता है. हालांकि राजेश खन्ना इस फिल्म को नहीं करना चाहते थे, लेकिन इस फिल्म के बाद राजेश की करियर की गाड़ी फिर से पटरी पर आ गई थी.

फिल्म निर्देशक और निर्माता बी. सुभाष ने किस्सा शेयर किया था. उन्होंने बताया था, 'राजेश खन्ना मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, मुश्किल दौर में मैं उनकी मदद कर सका, जब वह स्टार बन गए तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूं, तो बताओ में क्या कर सकता हूं, मैंने उन्हें डिस्को डांसर में गेस्ट रोल दे दिया, राजेश ने मुझसे कहा मैं छोटे रोल नहीं करता, लेकिन तुम्हारे लिए करूंगा'. लेकिन डिस्को डांसर सिर्फ मिथुन की ही फिल्म बनकर रह गई. डिस्को डांसर 2 करोड़ रुपये के बजट में बनी थी और फिल्म ने 100 करोड़ रुपये कमाए थे. डिस्को डांसर हिंदी सिनेमा की पहली 100 करोड़ कमाने वाली फिल्म है. फिल्म का गाना जिमी-जिमी ना सिर्फ भारत बल्कि रूस, चीन और जापान में भी हिट हुआ था.

