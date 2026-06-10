शिल्पा शिंदे और हिना खान के बीच चल रहे जुबानी जंग के बीच एक्ट्रेस बोलीं- मुझे सजा बाद में दीजिएगा, पहले खान सर

शिल्पा शिंदे और हिना खान के बीच जुबानी जंग जारी है. इस बीच शिल्पा ने सोशल मीडिया पर हिना के हाल के बयानों और उनके खिलाफ लंबे सोशल मीडिया नोट्स पर इनडायरेक्टली कटाक्ष किया. वह एक्ट्रेस से कहती दिखीं कि वह एजुकेटर खान सर को लेकर चल रहे विवादों को लेकर उन्हें सपोर्ट करें. वीडियो की शुरुआत वह हिना के लंबे इंग्लिश नोट्स का मजाकिया अंदाज में जिक्र करते हुए कहती हैं, वह ऑनलाइन लंबे मैसेज पोस्ट करने के बजाय सीधे बात करना पसंद करती हैं.

खान सर के सपोर्ट में आईं शिल्पा शिंदे

"हाय दोस्तों, मैं शिल्पा शिंदे हूं और मैं फिर से वापस आ गई हूं. हां, मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है. वैसे भी इतनी अच्छी इंग्लिश का क्या फायदा, मुझे नहीं पता. सॉरी. मुझे इतनी लंबी-लंबी इंग्लिश में लिखकर पोस्ट नहीं करना आता. इससे बेहतर है कि मैं सामने आ जाऊं." फिर एक्ट्रेस ने अपना फोकस खान सर पर किया और हिना से अपील की कि वह उन्हें टारगेट करने के बजाय उनके लिए खड़ी हों.शिल्पा ने कहा, "मैं यह कहने आई हूं कि मैं अपने लिए न्याय का इंतजार कर सकती हूं. जो लोग मुझे सजा दिलवाना चाहते हैं और जो प्रोड्यूसर के लिए इंसाफ मांग रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहती हूं कि बोलने में कुछ खर्च नहीं होगा. अब वक्त आ गया है कि सही इंसान के लिए लड़ा जाए. खान सर के लिए." खान सर का समर्थन करते हुए, शिल्पा ने आगे कहा कि उनके काम और योगदान ने उन्हें पूरे देश के लोगों का समर्थन दिलाया है.

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"आइए, मैं भी आपके साथ हूं. पहले उन्हें इंसाफ दिलाइए, उसके बाद मुझे सजा दीजिए. उन्हें मेरा सलाम. उनका काम ही ऐसा है कि उस पर कोई सवाल नहीं उठता. पूरी दुनिया उनके साथ खड़ी है. मैं भी उनके साथ हूं. आप भी उनके साथ खड़े हो जाएं." अपनी अपील जारी रखते हुए, एक्ट्रेस ने हिना से खान सर के लिए आवाज उठाने की अपील की और दावा किया कि उनके सपोर्ट से इस मुद्दे पर ज्यादा ध्यान जा सकता है. "आप बोलेंगे तो कितना असर पड़ेगा. सारा मीडिया आपको कवर करेगा. है ना? मुझे पता है आप उनके लिए इंसाफ की मांग जरूर करेंगी और इस बार मैं भी आपके साथ हूं. उसके बाद आप मुझे सजा दे देना."

शिल्पा का लेटेस्ट वीडियो, हिना खान के अपने फॉलोअर्स से उन्हें सपोर्ट करते हुए ट्रोलिंग या पर्सनल अटैक में शामिल न होने की रिक्वेस्ट के कुछ दिनों बाद आया है. लेटेस्ट कमेंट्स की बात करें तो यह एजुकेटर खान सर को लेकर चल रहे विवाद के बीच आया है, जो पटना में अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाहर हुई एक हिंसक घटना के बाद पॉलिटिकल और लीगल तूफान के सेंटर में आ गए हैं.

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हाल ही में इंस्टीट्यूट के पास फायरिंग और तोड़-फोड़ के मामले में एक FIR दर्ज की गई थी, जिसमें खान सर का नाम भी इन्वेस्टिगेशन में आ रहा है. खान सर ने किसी भी गलत काम से इनकार किया है और दावा किया है कि हमले के पीछे दूसरे कोचिंग सेंटर थे.