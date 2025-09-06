शरद केलकर की वाइफ की 10 तस्वीरें, 5वीं में 20 साल सात फेरे की देविका का बदला लुक कर देगा हैरान

शरद केलकर बॉलीवुड और टीवी का जाना माना नाम हैं, जिनकी आवाज बाहुबली जैसी फिल्मों में छाप छोड़ चुकी है. वहीं इन दिनों वह तुम से तुम तक सीरियल में नजर आ रहे हैं. शो हाल ही में कॉन्ट्रोवर्सी में रहा क्योंकि वह 27 साल छोटी एक्ट्रेस संग रोमांस करते हुए नजर आ रहे हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि रियल लाइफ में शरद केलकर की वाइफ कीर्ति गायकवाड़ हैं, जो उनके साथ सात फेरे जैसे शोज का हिस्सा रह चुकी हैं. वहीं टीवी का एक समय में जाना माना नाम रही हैं. इसीलिए आज हम आपको शरद केलकर की वाइफ कीर्ति की 10 खूबसूरत तस्वीरें दिखाने वाले हैं, जिन्हें देख आप कहेंगे- ये तो सात फेरे की देविका है.
कीर्ति गायकवाड़ केलकर भी एक जानी-मानी टीवी एक्ट्रेस रह चुकी हैं, जिन्होंने ससुराल सिमर का में अहम भूमिका निभाई थी.
शरद और कीर्ति की मुलाकात 2004 में दूरदर्शन के शो आक्रोश के सेट पर हुई थी. यह मुलाकात धीरे-धीरे एक रिलेशनशिप में बदल गई.
हालांकि असली नजदीकियां सीआईडी: स्पेशल ब्यूरो के दौरान शरद और कीर्ति के बीच आई.
शरद ने एक इंटरव्यू में बताया कि कीर्ति की सादगी और उनके प्रति सपोर्ट ने उन्हें आकर्षित किया.
दोनों ने 3 जून 2005 को शादी की और आज कपल की शादी को 20 साल हो चुके हैं.
दोनों ने मिलकर नच बलिए 2 में भी हिस्सा लिया, जहां उनकी केमिस्ट्री ने दर्शकों का दिल जीत लिया था.
शरद और कीर्ति की एक बेटी केशा है, जिसका जन्म 7 फरवरी 2014 को पैदा हुई है.
गौरतलब है कि कीर्ति गायकवाड़ को सात फेरे सीरियल में देविका के किरदार के लिए काफी पसंद किया गया था. वहीं सीरियल भी पॉपुलर सीरियल के लिस्ट में शामिल हो गया था.
