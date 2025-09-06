विज्ञापन

शरद केलकर की वाइफ की 10 तस्वीरें, 5वीं में 20 साल सात फेरे की देविका का बदला लुक कर देगा हैरान

एक्टर शरद केलकर की वाइफ कीर्ति गायकवाड़ की 10 तस्वीरें, जो सात फेरे सीरियल में देविका के किरदार में फैंस का दिल जीत चुकी हैं.

Read Time: 2 mins
Share
शरद केलकर की वाइफ की 10 तस्वीरें, 5वीं में 20 साल सात फेरे की देविका का बदला लुक कर देगा हैरान
सात फेरे की देविका की 10 तस्वीरें
नई दिल्ली:

शरद केलकर बॉलीवुड और टीवी का जाना माना नाम हैं, जिनकी आवाज बाहुबली जैसी फिल्मों में छाप छोड़ चुकी है. वहीं इन दिनों वह तुम से तुम तक सीरियल में नजर आ रहे हैं. शो हाल ही में कॉन्ट्रोवर्सी में रहा क्योंकि वह 27 साल छोटी एक्ट्रेस संग रोमांस करते हुए नजर आ रहे हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि रियल लाइफ में शरद केलकर की वाइफ कीर्ति गायकवाड़ हैं, जो उनके साथ सात फेरे जैसे शोज का हिस्सा रह चुकी हैं. वहीं टीवी का एक समय में जाना माना नाम रही हैं. इसीलिए आज हम आपको शरद केलकर की वाइफ कीर्ति की 10 खूबसूरत तस्वीरें दिखाने वाले हैं, जिन्हें देख आप कहेंगे- ये तो सात फेरे की देविका है.

कीर्ति गायकवाड़ केलकर भी एक जानी-मानी टीवी एक्ट्रेस रह चुकी हैं, जिन्होंने ससुराल सिमर का में अहम भूमिका निभाई थी.

Add image caption here

शरद और कीर्ति की मुलाकात 2004 में दूरदर्शन के शो आक्रोश के सेट पर हुई थी. यह मुलाकात धीरे-धीरे एक रिलेशनशिप में बदल गई.

Latest and Breaking News on NDTV

हालांकि असली नजदीकियां सीआईडी: स्पेशल ब्यूरो के दौरान शरद और कीर्ति के बीच आई.

Latest and Breaking News on NDTV

शरद ने एक इंटरव्यू में बताया कि कीर्ति की सादगी और उनके प्रति सपोर्ट ने उन्हें आकर्षित किया.

Latest and Breaking News on NDTV

दोनों ने 3 जून 2005 को शादी की और आज कपल की शादी को 20 साल हो चुके हैं.

Latest and Breaking News on NDTV
Latest and Breaking News on NDTV

दोनों ने मिलकर नच बलिए 2 में भी हिस्सा लिया, जहां उनकी केमिस्ट्री ने दर्शकों का दिल जीत लिया था.

Latest and Breaking News on NDTV
Latest and Breaking News on NDTV

शरद और कीर्ति की एक बेटी केशा है, जिसका जन्म 7 फरवरी 2014 को पैदा हुई है.

Latest and Breaking News on NDTV
Latest and Breaking News on NDTV

गौरतलब है कि कीर्ति गायकवाड़ को सात फेरे सीरियल में देविका के किरदार के लिए काफी पसंद किया गया था. वहीं सीरियल भी पॉपुलर सीरियल के लिस्ट में शामिल हो गया था.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Sharad Kelkar, Sharad Kelkar Wife, Sharad Kelkar Wife Photo, Keerti Kelkar Viral Video, Saat Phere
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com