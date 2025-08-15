विज्ञापन

आवाज के बाहुबली शरद केलकर की बेटी की 10 तस्वीरें, 5वीं देख कर कहेंगे- बजरंगी भाईजान की मुन्नी

48 साल के एक्टर ने साल 2005 में टीवी एक्ट्रेस कीर्ति गायकवाड़ से शादी रचाई थी और इस शादी से उन्हें एक बेटी केशा केलकर हुईं, जो अभी 11 साल की हैं.

शरद केलकर की बेटी की 10 तस्वीरें
नई दिल्ली:

टीवी के स्टार एक्टर शरद केलकर अपनी एक्टिंग और डैशिंग लुक के साथ दमदार आवाज के लिए भी मशहूर हैं. उन्होंने फिल्म बाहुबली में प्रभास को अपनी आवाज दी थी. इसके बाद से वह कई साउथ फिल्मों में हीरो को अपनी आवाज दे चुके हैं. इसके अलावा वह कई बॉलीवुड और साउथ फिल्मों में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा चुके हैं. इससे पहले एक्टर टीवी जगत में राज करते थे. 48 साल के एक्टर ने साल 2005 में टीवी एक्ट्रेस कीर्ति गायकवाड़ से शादी रचाई थी और इस शादी से उन्हें एक बेटी केशा केलकर हुईं, जो अभी 11 साल की हैं. केशा में अपने माता-पिता की झलक नजर आती है. आइए देखते हैं शरद केलकर की बेटी की ये 10 खूबसूरत तस्वीरें.


केशा केलकर का जन्म साल 2014 में हुआ था,यानी पेरेंट्स की शादी के 9 साल बाद. केशा अपने पेरेंट्स की इकलौती संतान हैं.

केशा अपने पेरेंट्स के साथ पार्टी अटेंड करती हैं. शरद-कीर्ति भी बेटी के बर्थडे पर ग्रैंड सेलिब्रेशन करते हैं.

केशा के बर्थडे पर टीवी के कई स्टार्स पहुंचे थे, जिसमें बॉलीवुड स्टार रितेश देशमुख भी नजर आए थे.


केशा अपने पिता के साथ उनकी फिल्में भी देखने जाती हैं. उन्हें कई बार अपने पिता के साथ थिएटर और पार्टी अटेंड करते देखा गया है.

शरद केलकर भी अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं और शूटिंग सेट पर भी उन्हें ले जाते हैं.


केशा की लाइफ में झांकना है तो आपको उनकी मां कीर्ति केलकर के इंस्टाग्राम अकाउंट को ओपन करना होगा.

केशा अपनी मां के साथ कहां-कहां  जाती हैं और क्या-क्या करती हैं, ये सब आपको तस्वीरों और वीडियो में देखने को मिलेगा.


एक वीडियो में शरद अपनी बेटी की सिर की मालिश करते नजर आ रहे हैं, जिसके कैप्शन में लिखा है, रविवार का दिन, परिवार का दिन.

केशा की ज्यादातर तस्वीरें और वीडियो अपने पेरेंट्स के साथ हैं, और वो भी मैचिंग कॉस्ट्यूम में.
 

शरद, कीर्ति और केशा कहीं भी जाते हैं तो कपड़ों की ट्यूनिंग करके जाते हैं. आप इनकी इंस्टा वॉल पर ये खूबसूरत तस्वीरें देख सकते हैं.

