शालिनी पासी की बिग बॉस 18 में एंट्री , पहले ही दिन इस बात से हो गई परेशान, तो बोलीं- इतनी जोर से आजतक मेरे से...

इंटरनेट सेंसेशन और नेटफ्लिक्स शो फैब्यूएलस लाइव्स ऑफ बॉलीवुड वाइव्स फेम शालिनी पासी बिग बॉस 18 के आज रात के एपिसोड में एंट्री लेने वाली हैं, जिसकी झलक नए प्रोमो में देखने को मिली है. अपकमिंग एपिसोड के प्रोमो में शालिनी रेड कलर के खूबसूरत गाउन में एंट्री करती हुई नजर आती है, जिसे देखकर घरवाले हैरान परेशान नजर आते हैं. लेकिन जैसे जैसे क्लिप आगे बढ़ता है शालिनी को परेशान होते हुए देखा जा सकता है. जहां वह बिग बॉस की तेज आवाज से डर जाती है तो वहीं तजिंदर बग्गा के खराट्टों से वह परेशान होती दिख रही हैं.

प्रोमो में ढेर सारे सामान के साथ बिग बॉस 18 में शालिनी पासी एंट्री करती हैं और बाथरूम की सीढ़ियां देखते ही कहती हैं कि वह उस पर नहीं चढ़ने के लिए कहती हैं. आगे वह घरवालों के साथ गार्डन एरिया में भी जाने के लिए मना करती हैं और कहती हैं कि वहां बहुत गर्मी है. इसके बाद शालिनी घरवालों को कोल्ड कॉपी बनाने के लिए कहती हैं और हिदायत देती हैं कि वह रूम के तापमान के अनुसार हो, जिसे सुनकर घरवाले हैरान नजर आते हैं.

