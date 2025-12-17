विज्ञापन

हर कोई अक्षय की बात कर रहा है, बट I Love Ranveer- धुरंधर में रहमान डकैत की बीवी बनीं सौम्या ने कही दिल की बात

धुरंधर में अक्षय खन्ना की पत्नी का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस सौम्या टंडन ने साफ कहा है कि हर कोई अक्षय खन्ना का जिक्र कर रहा है लेकिन आई लव रणवीर सिंह.

धुरंधर एक्ट्रेस सौम्या टंडन ने रणवीर सिंह को लेकर कही दिल की बात
नई दिल्ली:

बॉलीवुड फिल्म ‘धुरंधर (Dhurandhar)' दर्शकों के बीच खूब चर्चा बटोर रही है. फिल्म में रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना जैसे दिग्गज कलाकारों की परफॉर्मेंस को सराहा जा रहा है. अब फिल्म में रहमान डकैत की पत्नी का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री सौम्या टंडन ने रणवीर सिंह की जमकर तारीफ की है. एक इंटरव्यू में सौम्या ने कहा कि जहां हर कोई अक्षय खन्ना की बात कर रहा है, वहीं रणवीर की साइलेंट परफॉर्मेंस ने उन्हें प्रभावित किया है. उन्होंने रणवीर को एक 'मैच्योर एक्टर' बताया.

टीवी शो ‘भाभी जी घर पर हैं' से मशहूर हुईं सौम्या टंडन ने ‘धुरंधर' में अक्षय खन्ना के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, 'मैं एक और बात कहना चाहती हूं. हर कोई अक्षय के बारे में बात कर रहा है, लेकिन मुझे बताना है कि मुझे उस फिल्म में रणवीर बहुत पसंद आए. आप जानते हैं, साइलेंट पार्ट्स? एक सुपरस्टार होने के नाते, एक हीरो होने के नाते. वह पीछे खड़े होकर अक्षय को स्टेज दे रहे हैं, वो सारे न्यूएंस करने के लिए. वह बहुत सूक्ष्म तरीके से एक एक्टर के रूप में पीछे खड़े हैं और साइलेंट रहते हैं. मुझे लगता है कि यह एक बहुत मैच्योर एक्टर की निशानी है.'

धुरंधर एक्ट्रेस के इस वीडियो पर खूब कमेंट भी आ रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'मैं पूरी तरह सहमत हूं. मैं और मेरी बीवी ने भी यही चर्चा की. रणवीर वाकई शानदार थे.' वहीं, एक अन्य यूजर ने कहा, 'अक्षय का रोल भी इतना लाउड नहीं था. उन्होंने साइलेंट पार्ट्स (खासकर बेटे की मौत के बाद का रिएक्शन) को किसी से भी बेहतर तरीके से निभाया.' 

‘धुरंधर' एक स्पाई एक्शन थ्रिलर है. फिल्म की कहानी भारतीय एजेंट हमजा (रणवीर सिंह) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो पाकिस्तान के कराची में कुख्यात ल्यारी गैंग के माफिया नेटवर्क में घुसपैठ करता है ताकि आतंकवादी गतिविधियों को रोक सके. धुरंधर में अक्षय खन्ना ने रहमान डकैत का किरदार निभाया है, जबकि सौम्या टंडन उनकी पत्नी के रोल में हैं. फिल्म में संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, आर. माधवन और सारा अर्जुन जैसे कलाकार भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं.

धुरंधर का निर्देशन आदित्य धर ने किया है. जो ‘उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' जैसी हिट दे चुके हैं. ‘धुरंधर' की लंबाई 3 घंटे 34 मिनट है और इसे भारत में ‘A' सर्टिफिकेट मिला है, जिसमें हिंसा के चलते कुछ कट्स लगाए गए हैं. फिल्म 5 दिसंबर 2025 को रिलीज हुई. फिल्म भारत में 600 करोड़ रुपये के कलेक्शन को पार कर चुकी है. 

