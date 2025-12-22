विज्ञापन

'बेटे की मौत' से धुरंधर एक्ट्रेस का टूटा था दिल, शेयर किया पोस्ट, लिखा- मेरी ऐसी किस्मत नहीं थी!

धुरंधर में अक्षय खन्ना की ऑनस्क्रीन वाइफ का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस सौम्या टंडन ने एक्स पर फिल्म से जुड़ा एक सीन का जिक्र किया है. 

सौम्या टंडन ने धुरंधर के एंट्री सीन पर कही ये बात

5 दिसंबर 2025 को वर्ल्डवाइड सिनेमाघरों में रिलीज हुआ आदित्य धर की धुरंधर का तूफान बॉक्स ऑफिस पर आया हुआ है. जहां 17 दिन की कमाई के साथ फिल्म नए नए रिकॉर्ड तोड़ रही है तो वहीं वर्ल्डवाइड आंकड़ा 800 करोड़ की ओर बढ़ चुका है. इसी बीच धुरंधर की एक्ट्रेस सौम्या टंडन ने अपने एक्स पोस्ट पर ऐसे सीन की बात की, जिसकी चर्चा इन दिनों हर तरफ हो रही है. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि सौम्या टंडन ने अक्षय खन्ना की पत्नी का किरदार धुरंधर में निभाया है, जिसकी एंट्री उसके बेटे के कत्ल के बाद फिल्म में होती है. इसी सीन का जिक्र सौम्या टंडन ने अपने नए पोस्ट में किया है. 

धुरंधर के सीन पर सौम्या टंडन ने लिखी ये बात

एक्स पर सौम्या टंडन ने लिखा, यह मेरा फिल्म में एंट्री सीन था और इसके लिए जितना प्यार मुझे मिला उससे अभिभूत हूं. सीन में मैंने सब इमोशन एक साथ फील किए. बेटे की मौत के पीछे का कारण होने के चलते पति की तरफ गुस्सा, लाचारी भरी निराशा और हमारे बीच गहरा दर्द. और हां आदित्य के कहने पर मैंने अक्षय को एक बार सच में उनके क्लोज अप के दौरान थप्पड़ मारा ताकि यह सच में लगे. मैं चीट करना चाहती थीं. लेकिन मेरी ऐसी किस्मत नहीं थी. मेरा ब्रेकडाउन क्लोजअप सिंगल टेक में हो गया था. 

आगे एक्ट्रेस ने दूसरी फोटो के बारे में बताते हुए लिखा, यह मेरे बेटे की मौत के बाद प्रेयर मीट का यह सीन है. यह दर्द, जो मैंने महसूस किया वह मेरे साथ रहा. यह मेरे दिल से आया था. इस पोस्ट में एक्ट्रेस द्वारा धुरंधर के सेट पर दो तस्वीरें शेयर की गई हैं. वहीं फैंस रिएक्शन देते हुए एक्ट्रेस की तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, आपकी मौजूदगी हर सीन में दिखती है. दूसरे यूजर ने लिखा, इसीलिए यह सीन नहीं बल्कि एक जख्म लगा.  

