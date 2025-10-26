विज्ञापन

सतीश शाह के निधन पर इमोशनल हुए 'बड़े बेटे', साराभाई वर्सेस साराभाई एक्टर बोले- लव यू डैड....

साराभाई वर्सेस साराभाई शो में दिवंगत एक्टर सतीश शाह के बड़े बेटे साहिल साराभाई की भूमिका निभाने वाले एक्टर सुमीत राघवन ने ऑनस्क्रीन पिता को श्रद्धांजलि दी है.

सतीश शाह के निधन पर साराभाई वर्सेज साराभाई एक्टर ने शेयर किया इमोशनल वीडियो
साराभाई वर्सेस साराभाई शो में साहिल साराभाई का किरदार निभाने वाले एक्टर सुमीत राघवन ने अपने ऑनस्क्रीन पिता सतीश शाह को भावभीनी श्रद्धांजलि दी. सोशल मीडिया पर एक इमोशनल वीडियो शेयर करते हुए सुमीत ने सतीश शाह के साथ बिताए अपने अनमोल पलों को याद किया और उन्हें प्यार से "काका" कहा. साराभाई वर्सेस साराभाई एक्टर सुमीत राघवन ने दिवंगत सतीश शाह को याद करते हुए "लव यू डैड" भी कहा. अपने साथ बिताए अपने सफर को याद करते हुए, उन्होंने वीडियो की शुरुआत में कहा, "2004 में, हमने एक शो शुरू किया था और केवल 70 एपिसोड के बाद उसे बंद कर दिया था. 21 साल बाद, वह शो लोगों के दिलों की धड़कन बन गया है. यह शो है साराभाई वर्सेस साराभाई."

शो के किरदारों से दर्शक किस तरह जुड़ते हैं, इसका खुलासा करते हुए उन्होंने कहा, "लोग हमारे पास आते हैं और कहते हैं, 'मैं अपने घर का साहिल हूं', या 'यह घर का रोशेश है' या 'मेरी पत्नी बिल्कुल मोनिशा जैसे बिहेव करती है', लेकिन किसी ने कभी नहीं कहा, 'यह हमारे घर का इंद्रवदन है', क्योंकि इंद्रवदन तो सिर्फ एक ही था - सतीश काका और आज वह हमें छोड़कर चले गए."

"साराभाई वर्सेस साराभाई" के एक्टर्स से अनोखे रिश्ते पर सुमीत ने कहा, "यह शो जितना बड़ा होता गया, हमारा रिश्ता उतना ही मजबूत होता गया. इसलिए जब भी हम मिलते, हम सुमीत, रूपाली या राजेश नहीं होते थे. हम एक-दूसरे को साहिल, मोनिशा, रोशेश, पापा और मम्मी कहकर बुलाते थे." इमोशनल सुमीत ने आगे कहा, "आज, साराभाई परिवार के मुखिया, हमारे सबसे वरिष्ठ सदस्य, हमें छोड़कर चले गए. वह कुछ समय से संघर्ष कर रहे थे, और आखिरकार, जिंदगी बहुत क्रूर हो सकती है."

नम आंखों वाले सुमीत ने साराभाई परिवार के बड़े बेटे के तौर पर वीडियो का अंत करते हुए कहा, "साराभाई परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने वाले सभी फैंस के लिए, सबसे बड़े बेटे के तौर पर, मैं उन्हें स्वीकार करता हूं. और डैड से, मैं बस इतना कहना चाहता हूं - सुरक्षित यात्रा, डैड. मिलते हैं उस पार." इस वीडियो के कैप्शन में एक्टर ने लिखा- "लव यू सतीश काका.. लव यू डैड... हम सब आपसे प्यार करते हैं और आपको याद करते हैं इंदु..नारद मुनि..#sarabhaivssarabhai #indravadansarabhai,"

Satish Kaushik, Satish Kaushik Son, Satish Kaushik Onscreen Son, Sumit Raghvan, Sumit Raghvan Father
