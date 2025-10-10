सारा खान ने इंटरफेथ मैरिज को लेकर ट्रोल होने पर दिया रिएक्शन, बताया करेंगी निकाह और फेरे वाली पहाड़ी वेडिंग 

एक्ट्रेस सारा खान ने हाल ही में कृष पाठक से इंटरफेथ मैरिज की है. कपल ने इंस्टाग्राम पर शादी की तस्वीरें शेयर कर फैंस को जानकारी दी. इस पर एक्ट्रेस और उनके पति को अलग अलग धर्म होने के कारण काफी ट्रोल भी होना पड़ा, जिस पर अब सारा खान ने रिएक्शन दिया है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वह फैंस को उन्हें शादी की बधाईयां देने पर शुक्रिया अदा करती हुई नजर आ रही हैं. वहीं वीडियो में वह अपने अलग अलग धर्मो और शादी के लिए पेरेंट्स से मिली इजाजत के बारे में बात करती हुई नजर आ रहे हैं.

सारा ने वीडियो में कहा, "कृष और मैं अलग-अलग संस्कृतियों से हैं, लेकिन हमारा मानना ​​है कि हमारे दोनों धर्मों ने हमें प्रेम करना सिखाया है. हमारे परिवारों ने हमें सबसे पहले दूसरों का सम्मान करना और किसी को ठेस न पहुंचाना सिखाया है. हम भी ऐसा ही सोचते हैं, हम एक जैसा सोचते हैं... मैं सभी पॉजीटिव चाहने वालों को उनके अपार प्रेम के लिए धन्यवाद देना चाहती हूं."

आगे एक्ट्रेस ने कहा, "कृपया यह सीख लें कि कोई भी धर्म आपको किसी दूसरे धर्म या विश्वास को नीचा दिखाना या किसी का अनादर करना नहीं सिखाता. हम अपनी शादीशुदा जिंदगी अपने शुभचिंतकों के साथ शेयर कर रहे हैं और किसी की इजाजत नहीं मांग रहे हैं क्योंकि हमें पहले से ही अपने परिवारों और कानून की स्वीकृति प्राप्त है. मेरे ईश्वर के साथ कोई भी रिश्ता मेरा है, पूरी तरह से मेरा. किसी को भी मेरे और मेरे ईश्वर के बीच टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है. कोई भी धर्म आपको अपशब्द कहना या किसी के जीवन में हस्तक्षेप करना नहीं सिखाता."

इसके साथ ही सारा खान ने बताया कि वह और कृष एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करते हुए निकाह और फेरो वाली ट्रेडिशनल पहाड़ी शादी करेंगे. पोस्ट के साथ एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, थैंक्यू, सभी को और प्यार. प्यार और सिर्फ प्यार. इस पोस्ट के साथ रब ने बना दी जोड़ी तुझ में रब दिखता है गाने को शेयर किया गया है.