सलमान खान ने अमाल मलिक को लताड़ा, शहबाज बदेशा को कहा उनका चमचा, बोले- मैं मुख्य द्वार खोल देता…

बिग बॉस 19 का ये हफ्ता काफी इमोशनल और एंटरटेनिंग रहा. जहां कंटेस्टेंट के घरवाले पहुंचते हुए नजर आए. हालांकि बिग बॉस 19 का ये हफ्ता जैसा भी रहा हो. लेकिन वीकेंड पर होस्ट सलमान खान का गुस्सा जरुर देखने वाले हैं. दरअसल, पिछले हफ्ते वीकेंड का वार पर होस्ट की जिम्मेदारी रोहित शेट्टी ने संभाली थी. जहां वह कंटेस्टेंट की क्लास लगाते हुए आए क्योंकि अमाल मलिक और शहबाज ने बिग बॉस को बायस्ड कहा था. लेकिन अब प्रोमो में सलमान खान इस मुद्दे को उठाते हुए अमाल और शहबाज को लताड़ते हुए नजर आ रहे हैं.

अमाल मलिक के बिहेवियर पर सलमान खान ने लगाई डांट

प्रोमो में सलमान खान को अमाल मलिक के मालती चाहर की तरफ बिहेवियर और लोगों के पीछे बात करने पर बात करते हुए देखा जा सकता है. वह कहते हैं, “अमाल, मालती चाहर के प्रति व्यवहार बहुत ही अपमानजनक है. अमाल स्ट्रॉन्ग लोगों से टकराएगा नहीं. बस उनके पीठ पीछे उनकी बुराई करेगा. गौरव खन्ना, प्रणीत मोरे और फरहाना भट्ट को आपने कभी हैड ऑन फेस नहीं किया. वहीं इस पर अमाल खुद को डिफेंड करने की कोशिश करते हुए कहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता.

सलमान खान ने शहबाज बदेशा को कहा अमाल का चमचा

इसे सुनते ही सलमान खान उन्हें चुप करा देते हैं और कहते हैं, सुनना है तो सुना नहीं तो मैं चुप बैठ जाता हूं. और कई बार आपके पंगे हो जाते हैं आपके एक दोस्त की वजह से शहबाज, शहबाज, आपको एहसास नहीं हो रहा है लेकिन आप अमाल के लिए पजेसिव हो रहे हो. पहले दिन से आप उनके चमचा बन गए हो. इतना ही नहीं आगे सलमान खान बिग बॉस को अनफेयर कहने पर भी दोनों को लताड़ते हुए नजर आ रहे हैं.

सलमान खान ने मुख्य द्वार खोलने की कही बात

सलमान खान आगे कहते हैं, जो हंगामा आप दोनों ने किया था कि बिग बॉस अनफेयर हैं. अगर मैं यहां होता मैं मुख्य द्वार खुलवा देता और ऑप्शन भी नहीं देता. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि अमाल और शहबाज के बिग बॉस पर बायस्ड होने का आरोप लगाने के बाद गौरव खन्ना की कैप्टन्सी उनसे छिन गई थी. इस पर पिछले वीकेंड का वार पर अमाल मलिक को रोहित शेट्टी ने समझाया था.