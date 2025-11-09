सलमान खान ने फरहाना को जमकर लताड़ा और गौरव खन्ना को बताया 'सुपरस्टार', कहा- उनकी मां सलमा भी देखती हैं उनके शो

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान इस वीकेंड का वार में अपने उग्र रूप में लौट आए और बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट को जमकर फटकार लगाई. उन्होंने फरहाना भट्ट, तान्या मित्तल, नीलम गिरी और कुणिका सदानंद को उनके व्यवहार के लिए फटकार लगाई. साथ ही फरहाना द्वारा बार-बार उकसाने और उनके करियर पर सवाल उठाने के बावजूद अपना संयम बनाए रखने के लिए गौरव खन्ना की भी प्रशंसा की. एपिसोड के दौरान, सलमान ने फराहना को उनके 'मैं कभी टेलीविज़न नहीं करूंगी' वाले बयान के लिए फटकार लगाई और गौरव की पेशेवर उपलब्धियों को कमतर आंकने के लिए उन्हें फटकार लगाई.

उन्होंने कहा, "फराहना, अगर आपने गौरव के शो नहीं देखे हैं, तो आप नासमझ हैं, वह टेलीविज़न पर बहुत लोकप्रिय हैं. मैंने उनके शो देखे हैं, और मेरी मां ने भी देखे हैं. आप किस दुनिया में रहती हैं? और अगर वह कहते हैं कि वह सुपरस्टार हैं और आप इनकार करती हैं, तो मैं आपको बता दूं कि वह सुपरस्टार हैं. उनके फैंस ने उन्हें सुपरस्टार बनाया, उन्होंने कभी खुद ऐसा दावा नहीं किया."

उन्होंने आगे कहा, "पिछले 20 सालों से, यह आदमी हर दिन, 18 घंटे, अथक परिश्रम कर रहा है. फिर भी उसने आपको सम्मानजनक तरीके से जवाब दिया, जबकि आपने उसे उकसाना बंद नहीं किया. उसने कभी आपसे व्यक्तिगत रूप से बात नहीं की. कसम खुदा की अगर मैं भी घर पर होता ना, तो मैं इसे गौरव की तरह शालीनता से नहीं संभाल पाता. मैं किसी को भी अपने करियर या परिवार के बारे में इस तरह बात नहीं करने देता."

फरहाना भट्ट ने क्या कहा?

पिछले हफ़्ते के कैप्टेंसी टास्क के दौरान, फरहाना गौरव को लगातार उकसाती रहीं, जब शहबाज़ बदेशा ने उन्हें धोखा दिया और अमाल मलिक को बचाने के लिए उन्हें टास्क से बाहर कर दिया. उसने कहा, "तुम कौन हो? टीवी के सुपरस्टार? न तो तान्या और न ही मैंने तुम्हें कभी किसी शो में देखा है." गौरव ने शांति से टेलीविज़न सुपरस्टार होने की बात स्वीकार की और कहा कि अब वह उसे "टेलीविज़न की ताकत" दिखाएंगे, उसके बाद भी वह बार-बार उसके करियर पर सवाल उठाती रही.

बिग बॉस 19 वीकेंड का वार

आज रात के एपिसोड में सलमान झूलन गोस्वामी और अंजुम चोपड़ा के साथ भारतीय महिला क्रिकेट टीम की विश्व कप 2025 की शानदार जीत का जश्न मनाते हुए दिखाई देंगे. इसके अलावा, अजय देवगन, रकुल प्रीत सिंह, आर माधवन और मीज़ान जाफ़री स्टारर "दे दे प्यार दे 2" की टीम अपनी आगामी फिल्म के प्रमोशन के लिए आएगी.