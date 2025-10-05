विज्ञापन

बिग बॉस 19 में हंगामा: इस पूर्व कॉन्टेस्टेंट ने सलमान पर लगाया पक्षपात का आरोप, फराह खान की वापसी की मांग

बिग बॉस 19 के इस पूर्व कॉन्टेस्टेंट ने सलमान खान पर पक्षपात का आरोप लगाया है और कहा है कि शो में फराह खान को आना चाहिए.

क्या बिग बॉस 19 में सलमान खान कर रहे पक्षपात?
बिग बॉस 19 के वीकेंड का वार एपिसोड्स में बढ़ते विवाद के बीच पूर्व कंटेस्टेंट राजीव अदातिया ने सलमान खान की होस्टिंग पर सवाल उठाए हैं. राजीव ने अपने एक्स (पूर्व ट्विटर) पोस्ट में कहा कि फराह खान को कुछ एपिसोड्स होस्ट करने के लिए वापस आना चाहिए. उन्होंने सलमान खान की तारीफ करते हुए कहा, “मैं सलमान सर से प्यार करता हूं, लेकिन जिन्हें डांटने की जरूरत है, उन्हें वो नहीं डांट रहे. फराह को आकर शहबाज जैसे कंटेस्टेंट्स को उनकी जगह दिखानी चाहिए, जिनका अपमानजनक बोलना मजाक नहीं है.”

बिग बॉस 19 में शहबाज बादेशा के व्यवहार पर पहले भी सवाल उठे हैं, जहां उन्हें अपमानजनक भाषा और बॉडी शेमिंग के लिए आलोचना मिली है. राजीव के पोस्ट पर फैन्स ने सहमति जताई, कई ने सलमान को पक्षपाती बताया. एक यूजर ने लिखा, “सलमान कभी आमाल मलिक की क्रास भाषा पर नहीं बोलेंगे, फराह को वापस आना चाहिए.”

बिग बॉस 19 में गौरव खन्ना जैसे कंटेस्टेंट्स को सपोर्ट करने वाले फैन्स ने भी सलमान की आलोचना की. गौरव खन्ना फैन पेज ने कहा, “फराह निष्पक्ष हैं, वो हर गलत को बेनकाब करती हैं. शहबाज का व्यवहार टॉक्सिक है.” वहीं, कुछ यूजर्स ने अभिषेक और प्रणीत जैसे कंटेस्टेंट्स का बचाव किया, कहते हुए कि शहबाज की प्रतिक्रिया पहले की बॉडी शेमिंग का नतीजा है.

यह विवाद बिग बॉस के क्रिएटिव टीम और होस्टिंग पर सवाल उठा रहा है. क्या फराह खान की वापसी से शो में संतुलन आएगा? पिछले सीजन्स में फराह ने कई बार होस्टिंग की है और अपनी सख्ती के लिए जानी जाती हैं

