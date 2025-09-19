विज्ञापन

ऑनस्क्रीन सास को अनुपमा ने ऐसे किया बर्थडे विश, वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी

रूपाली गांगुली ने अल्पना को अत्यधिक ओसीडी वाली एक अजीब इंसान बताया है. इस नोट के साथ रुपाली ने एक वीडियो भी शेयर किया है.

नई दिल्ली:

टेलीविजन की अनुपमा यानी अभिनेत्री रूपाली गांगुली ने अपनी ऑनस्क्रीन सास अल्पना बुच के लिए एक मज़ेदार जन्मदिन नोट लिखा है. इस नोट में रूपाली ने अल्पना को 'अत्यधिक ओसीडी वाली एक अजीब इंसान' बताया है. इस नोट के साथ रुपाली ने एक वीडियो भी शेयर किया है, जो सच में मजेदार है. रूपाली ने इंस्टाग्राम पर अल्पना के साथ बनाई एक रील शेयर की और कैप्शन सेक्शन में अपनी दोस्त के लिए एक नोट लिखा. उन्होंने लिखा: ‘जन्मदिन मुबारक हो, ओसीडी की चरम सीमा वाली अजीब इंसान!!! तुम्हारे बिना मैं क्या करती? लव यू.' वीडियो में अल्पना और रुपाली एक कॉमेडी सीन पर लिपसिंग करती दिख रही हैं. इस जोड़ी की केमिस्ट्री और तालमेल वीडियो में साफ तौर पर नजर आ रहा है, जो कमाल का है.

सोशल मीडिया पर रखती हैं एक्टिव

सोशल मीडिया की शौकीन रूपाली अक्सर इंस्टाग्राम पर अपने वीडियो और तस्वीरें शेयर करती रहती हैं. गुरुवार को, 'अनुपमा' यानी रुपानी ने सुनहरे काम वाली लाल सिल्क साड़ी पहने एक खूबसूरत तस्वीर साझा की, जिसके साथ उन्होंने सुनहरे वर्क वाला एक रेज ब्लाउज़ पहना था.

उन्होंने इस लुक को सुनहरे झुमकों, मैचिंग चूड़ियों और मंगलसूत्र से पूरा किया. मेकअप की बात करें तो रूपाली ने लाल रंग का लिप कलर और ब्लश लगाया था, साथ में गुलाबी और सुनहरा आईशैडो भी लगाया था.

बता दें कि रुपाली भारत में सबसे अधिक कमाई करने वाली टेलीविजन अभिनेत्रियों में से एक हैं. वह सिटकॉम साराभाई वर्सेस साराभाई में मोनिशा सिंह साराभाई और ड्रामा अनुपमा में अनुपमा जोशी की भूमिका निभाने के लिए जानी जाती हैं.

उन्होंने सात साल की उम्र में, 1985 में अपने पिता के डायरेक्शन में बनी फ़िल्म "साहेब" से अभिनय की शुरुआत की और फिर अपने पिता की बंगाली फिल्म "बलिदान" में तापस पॉल के साथ अभिनय किया, जो बड़ी हिट साबित हुई.

रूपाली को बाद में मेडिकल ड्रामा सीरीज़ "संजीवनी: अ मेडिकल बून" में डॉ. सिमरन चोपड़ा की भूमिका निभाकर सफलता मिली. 2006 में, उन्होंने "बिग बॉस 1" में भाग लिया. कई अन्य शोज के बाद उन्होंने सात साल के लिए एक्टिंग से ब्रेक लिया और "अनुपमा" के साथ वापसी की. उनका शो आज टीआरपी की रेट में अव्वल है.

