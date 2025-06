बॉर्डर-2 से दिलजीत दोसांझ हुए बाहर! अनुपमा एक्ट्रेस रुपाली गांगुली हुईं खुश, निर्माताओं की सराहना करते हुए बोलीं- हमारे देश के...

फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (एफडब्ल्यूआईसीई) द्वारा दिलजीत दोसांझ का बहिष्कार करने के अनुरोध के बीच कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि पंजाबी एक्टर और सिंगर की अपकमिंग फिल्म, जो कि "बॉर्डर 2" है. उससे उन्हें हटा दिया गया है. हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन लोकप्रिय टेलीविजन एक्ट्रेस रूपाली गांगुली, जिन्हें अनुपमा के रोल के लिए जाना जाता है. उन्होंने इस तरह का कदम उठाने के लिए निर्माताओं की सराहना की है.

'अनुपमा' एक्ट्रेस ने अपनी एक्स (पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था) टाइमलाइन पर लिखा, "बॉर्डर एक ऐसी फिल्म थी जिसने हमारे देश के लोगों में गहरी देशभक्ति जगाई. #बॉर्डर 2 में एक ऐसे अभिनेता को देखना वाकई निराशाजनक और निराशाजनक है, जो देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पहचानने में विफल रहता है."

Border was a film that evoked deep patriotism among the people of our nation. It's truly disheartening and frustrating to see an actor in #Border2 who fails to recognize his responsibilities towards the country. Kudos to the makers for showing clarity and conviction by dropping…