एक ब्लॉकबस्टर जिसने बनाया 3 सुपरस्टार…4 साल में तीनों की मौत! 8 करोड़ बजट 27 करोड़ कमाई, बॉक्स ऑफिस पर मचाया तूफान

बॉलीवुड में कई स्टार ऐसे हैं, जिनकी या तो बीमारी से मौत हो गई या फिर हार्ट अटैक से. इनमें कई ऐसे भी हैं, जिनकी मौत असमय हुई और इनके चाहने वालों को इनके जाने से बड़ा सदमा लगा. आज से 36 साल पहले रिलीज हुई यश चोपड़ा की वो ब्लॉकबस्टर फिल्म, जिसमें इन तीन स्टार ने अपने चार्म से दर्शकों को दीवाना बनाया था. दुख की बात यह है कि यह तीनों स्टार अब इस दुनिया मे नहीं हैं. इनमें दो स्टार ऐसे हैं, जिनकी मौत से सभी को धक्का लगा था, जबकि एक स्टार 70 की उम्र के आस पास दुनिया से चल बसा था. और भी दुख की बात तो यह है कि इस फिल्म के डायरेक्टर इन सभी से पहले दुनिया को अलविदा कह गए थे.

वो फिल्म और उसके 3 सितारे

दरअसल, बात कर रहे हैं साल 1989 में रिलीज हुई म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म चांदनी की, जिसमें विनोद खन्ना, ऋषि कपूर और श्रीदेवी ने लीड रोल प्ले किया था. आज ये तीनों सुपरस्टार इस दुनिया मे नहीं हैं. 2017 में विनोद खन्ना, 2018 में श्रीदेवी और 2020 में ऋषि कपूर की मौत हो गई. ऋषि कपूर का निधन कोरोना काल में हुआ था. श्रीदेवी दुबई में फैमिली शादी मे गई थीं, वहां एक होटल के बाथरूम में उनकी डेड बॉडी मिली. वहीं, विनोद खन्ना को कैंसर था और इलाज के दौरान उनका भी निधन हो गया. इन सबसे पहले साल 2012 में फिल्म के डायरेक्टर यश चोपड़ा का डेंगू से निधन हो गया था.

फिल्म ने की थी बंपर कमाई

फिल्म चांदनी हिंदी सिनेमा की कल्ट फिल्मों में शामिल हुई. पहले यह फिल्म रेखा को ऑफर हुई थी, लेकिन उन्होंने श्रीदेवी के नाम की सिफारिश की. इस फिल्म के गाने चांदनी ओ मेरी चांदनी, तेरे-मेरे होठों पे, लगी आज सावन की और मेरे हाथों में नौ-नौ चूड़ियां है, आज भी लोग सुनना पसंद करते हैं. चांदनी का बजट 8 करोड़ रुपए था और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 27 करोड़ रुपए की कमाई की थी.