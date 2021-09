Rupali Ganguly को-स्टार संग समंदर किनारे यूं रोमांटिक अंदाज में आईं नजर, फैन्स बोले- सुपर्ब जोड़ी...देखें Video

रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) ने ये वीडियो इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है. वीडियो में वो गौरव खन्ना (Gaurav Khanna) के साथ समंदर किनारे रोमांटिक अंदाज में डांस कर रही हैं. वीडियो के बैकग्राउंड में नेहा कक्क्ड़ का सॉन्ग 'दिल को करार आया' भी सुनाई दे रहा है' रुपाली ने इस वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा है 'समुद्र तट पर अनुज और अनुपमा, रील तो बना है. यह सभी प्रशंसकों के लिए है, रविवार शुभ हो'. वहीं फैन्स भी दोनों को साथ देख काफी खुश है और जमकर कमेंट कर उनकी जोड़ी की तारीफ कर रहे हैं. उनके एक फैन ने लिखा है 'Omg you both look soo sweet', तो दूसरे ने लिखा है 'We want this scene in anupama'.

बता दें, रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) ने 2000 में टीवी सीरियल 'सुकन्या' से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी. इसके बाद वो 'कहानी घर-घर की', 'संजीवनी' जैसे कई सीरियल्स में नजर आ चुकी हैं. फिलहाल वो 'अनुपमा' में मुख्य किरदार में नजर आ रही हैं. शो में उनके किरदार को फैन्स खूब पसंद करते हैं.