रुपाली गांगुली ने गौरव खन्ना संग 'Ek Main Aur Ek Tu' सॉन्ग किया डांस, फैन्स बोले- कमाल की जोड़ी है आपकी...

रुपाली गांगुली और गौरव खन्ना का ये वीडियो उनके जॉइंट इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया गया है. वहीं इस वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा है 'वे कहते हैं, 'पूर्णता एक भ्रम है' और मैं इससे अधिक सहमत नहीं हो सकता... हम पूर्णता के लिए लक्ष्य बना रहे थे, लेकिन पता चला कि यह 'ब्लोपर' अधिक मजेदार लग रहा था'. इसी के साथ फैन्स को दोनों की जोड़ी भी काफी पसंद आ रही है. उनके एक फैन ने कमेंट में लिखा है 'Soo beautiful', तो दूसरे ने लिखा है 'Loving the vibe of the song and you both'. तो किसी ने लिखा है 'कमाल की जोड़ी है आपकी'.

बता दें, रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) ने 2000 में टीवी सीरियल 'सुकन्या' से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी. इसके बाद वो 'कहानी घर-घर की', 'संजीवनी' जैसे कई सीरियल्स में नजर आ चुकी हैं. फिलहाल वो 'अनुपमा' में मुख्य किरदार में नजर आ रही हैं. शो में उनके किरदार को फैन्स खूब पसंद करते हैं.