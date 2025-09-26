विज्ञापन

धनश्री वर्मा के लिए पजेसिव हुआ राइज & फॉल का ये कंटेस्टेंट! घर के बाहर गर्लफ्रेंड ने शेयर किया क्रिप्टिक पोस्ट

राइज एंड फॉल में अरबाज पटेल और धनश्री वर्मा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बीच एक्टर की गर्लफ्रेंड का क्रिप्टिक पोस्ट वायरल हो रहा है. 

Read Time: 2 mins
Share
धनश्री वर्मा के लिए पजेसिव हुआ राइज & फॉल का ये कंटेस्टेंट! घर के बाहर गर्लफ्रेंड ने शेयर किया क्रिप्टिक पोस्ट
धनश्री वर्मा और अरबाज पटेल की राइज एंड फॉल में हो रही चर्चा
नई दिल्ली:

प्राइम वीडियो के रियलिटी शो राइज एंड फॉल की चर्चा इन दिनों हर तरफ हो रही है. वहीं इस शो में हिस्सा लेने वाली धनश्री वर्मा सुर्खियों में हैं. इसी बीच एक्ट्रेस का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें निक्की तम्बोली के बॉयफ्रेंड और एक्टर अरबाज पटेल के साथ धनश्री वर्मा नजर आ रही हैं.  वीडियो में अरबाज, धनाश्री वर्मा से कहते हैं, तुम क्या सीधा जाकर गले लगाती हो. अर्जुन को, आरुष को? इस पर जवाब में धनश्री कहती हैं, मैं कभी साइड हग नहीं करती, सबको फ्रंट हग ही करती हूं. इस वीडियो को देखने के बाद लोगों का कहना है कि अरबाज, धनाश्री के लिए पजेसिव होते हुए नजर आ रहे हैं. 

इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बीच अरबाज पटेल की गर्लफ्रेंड निक्की तम्बोली का एक क्रिप्टिक पोस्ट वायरल हो रहा है, जिसमें एक रील को शेयर गया. इसमें लिखा था- अपना एक ही उसूल है लाला, यारी में गद्दारी नहीं और गद्दारों से यारी नहीं. इस पोस्ट को फैंस अरबाज और धनश्री के वीडियो से जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं. 

राइज एंड फॉल के लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो अरबाज पटेल ने बेसमेंट में वर्कर्स में शामिल हो गए हैं, जिसके चलते धनाश्री वर्मा इमोशनल होते हुए नजर आईं. वहीं बेसमेंट में जाने से पहले अरबाज ने धनश्री के आंसू पोछते हुए अकेले गेम खेलने को कहा. अरबाज ने कहा, मैं अब जा रहा हूं और प्लीज अपना ख्याल रखना धनश्री. लोग हमेशा कहते हैं कि तुम्हारे फैसले मुझसे इन्फ्लूएंस होते हैं. लेकिन अब तुम अपना गेम अकेले खेल सकती हो. 

Add image caption here

इस पर धनश्री कहती हैं, मैं यकीन नहीं कर सकती कि मेरा दोस्त लिफ्ट में वर्कर्स को ज्वॉइन करने बेसमेंट में जा रहा है. जब उसने मुझे अपना ख्याल रखने को कहा तो मुझे इमोशनल महसूस हुआ. इस वीडियो पर लोगों के खूब रिएक्शन सामने आ रहे हैं.   

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Rise And Fall, Rise And Fall Reality Show, Rise And Fall Update, Dhanashree Verma, Arbaaz Patel
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com