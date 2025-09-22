विज्ञापन

रामायण के हनुमान की वाइफ की 10 फोटो, दारा सिंह को इनसे हुआ था दूसरी बार प्यार, 5वीं देख कहेंगे- खूबसूरत जोड़ी

रामानंद सागर की रामायण खूब हिट साबित हुई थी. इस शो में दारा सिंह ने हनुमान का किरदार निभाया था. दारा सिंह अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में रहे हैं.

नई दिल्ली:

रामानंद सागर ने रामायण बनाई थी. ये रामायण आज भी लोगों को बहुत पसंद है. रामायण में अरुण गोविल ने राम और दीपिका चिखलिया ने माता सीता का किरदार निभाया था. शो में हनुमान का किरदार निभाकर दारा सिंह फेमस हो गए थे. दारा सिंह आज इस दुनिया में नहीं हैं लेकिन लोग भगवान हनुमान के किरदार के लिए आज भी जाने जाते हैं. दारा सिंह अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में रहे हैं. उन्होंने दो शादियां की थी और उनका बॉलीवुड एक्ट्रेस के प्यार में वो दीवाने थे. आइए आपको दिखाते हैं दारा सिंह की दूसरी पत्नी की 10 फोटो....

दारा सिंह की पहली शादी बचनो कौर से 14 साल की उम्र में हुई थी. उनकी ये शादी ज्यादा समय तक नहीं चल पाई थी और दोनों अलग हो गए थे. दारा सिंह और बचनो कौर का एक बेटा भी है.

बचनो कौर से अलग होने के बाद 1961 में दारा सिंह ने सुरजीत कौर रंधावा से शादी की थी. सुरजीत कौर से उनके 6 बच्चे थे. इनमें से एक विंदू दारा सिंह भी हैं.

 सुरजीत कौर रंधावा ने कैंसर से 9 साल तक लड़ाई लड़ी, जिसके बाद 22 मार्च 2016 में उनका निधन हो गया. 

विंदू ने अपने पिता की तरह बॉलीवुड में कदम रखा और अभी भी फिल्मों की दुनिया में एक्टिव हैं. दारा सिंह को दूसरी एक्ट्रेसेस के साथ देखकर उनकी पत्नी गुस्सा होती थीं. दारा सिंह ने एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया था.

दारा सिंह ने बताया था कि जब भी उनकी पत्नी फिल्म की शूटिंग देखने के लिए सेट पर आती थीं तो दूसरी एक्ट्रेसेस को उनके करीब आता देख गुस्सा हो जाती थीं.

एक बार फिल्म की शूटिंग पर मुझे एक्ट्रेस को उठाना था. उस सीन को शूट करने में 2-3 टेक लग गए. मुझे बार-बार एक्ट्रेस को उठाता देख मेरी पत्नी नाराज हो गई थीं और गुस्से में वहां से चली गई थीं.

दारा सिंह ने अपने एक्टिंग करियर में पंजाबी और हिंदी दोनों फिल्मों में काम किया था मगर उन्हें असली पहचान रामायण से मिली थी.

दारा सिंह का नाम मुमताज से भी जुड़ा था. वो मुमताज के प्यार में दीवाने थे. दोनों का फैमिली रिलेशन था. जिसकी वजह से उनका मिलना-जुलना रहता था. ये दोस्ती फिर प्यार में बदल गई थी.

दारा सिंह और मुमताज ने साथ में कई फिल्मों में काम किया था. जब मुमताज बड़ी एक्ट्रेस बन गई तो दोनों के बीच दूरियां आ गई थीं.

जिसका नतीजा ये हुआ कि दोनों अलग हो गए. दारा सिंह ने मुमताज से अलग होने पर बॉलीवुड को जिम्मेदार ठहराया था.

Ramayan Hanuman, Surjit Kaur
