धर्मेंद्र की सेहत के लिए बेटे सनी देओल ने दी ये कुर्बानी, आप भी कहेंगे बेटा हो तो ऐसा नहीं तो...

सनी देओल इस वक्त अपने परिवार की देखभाल कर रहे हैं. उनके पिताजी धर्मेंद्र का इलाज घर पर ही चल रहा है.

सनी देओल ने पापा धर्मेंद्र के लिए लिया ये फैसला
नई दिल्ली:

बॉलीवुड स्टार धर्मेंद्र को लेकर पिछले कुछ दिनों में देशभर में चिंता का माहौल था. धर्मेंद्र अस्पताल में थे...कभी उनके वेंटिलेटर पर होने की खबर आ रही थी. कभी बताया जा रहा था कि वे बेहतर हैं. फैन्स को राहत की सांस तब मिली जब धरम पाजी अस्पताल से छुट्टी लेकर घर आए. अब घर पर ही उनका इलाज चल रहा है और रिकवरी को मॉनिटर किया जा रहा है. इस मुश्किल समय में उनके बेटे सनी देओल साये की तरह अपने पापा के साथ और इर्द-गिर्द हैं. इसके लिए उन्होंने अपने काम तक आगे बढ़ा दिए हैं.

सनी देओल ने क्या कुर्बानी दी?

सनी देओल, नितीश तिवारी की मच अवेटेड फिल्म रामायण में नजर आने वाले हैं. इसकी पहली किश्त 2026 में रिलीज होगी और दूसरी किश्त साल 2027. बताया जा रहा था कि दूसरी किश्त का काम इस साल के आखिर में शुरू होने वाला था लेकिन स्टार कास्ट की अलग अलग कमिटमेंट्स के चलते इस पर काम अभी टाल दिया गया है. क्योंकि अगर देखा जाए तो करीब 40 से 50 दिन का काम ही बचा है. यही वजह है कि एक्टर्स की सिचुएशन को समझते हुए मेकर्स ने शेड्यूल आगे बढ़ा दिया है.

सनी देओल इस वक्त अपने परिवार की देखभाल कर रहे हैं. उनके पिताजी का इलाज घर पर ही चल रहा है. ऐसे में उन्होंने फैसला किया है कि अभी पूरा फोकस घर पर ही रहेगा. इस दौरान वह ना किसी फिल्म की शूटिंग करेंगे और ना ही बाकी किसी प्रोजेक्ट की. सनी देओल को बस पापा धर्मेंद्र की फुल रिकवरी का इंतजार है. अभी कहा जा रहा है कि वह अब जनवरी में ही रामायण के पार्ट-2 पर काम करेंगे.

