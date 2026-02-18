जब 'लक्ष्मण' को 'हनुमान' ने गिफ्ट किया था ब्रीफकेस, सुनील लहरी ने दिखाया 36 साल पहले दारा सिंह का दिया गिफ्ट

टेलीविजन के लक्ष्मण एक्टर सुनील लहरी ने बुधवार को फ़ैन्स को सरप्राइज़ दिया, जब उन्होंने दिवंगत लेजेंडरी एक्टर दारा सिंह का दिया एक बहुत ही खास तोहफा दिखाया. सुनील ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो के जरिए एक क्लासिक दिखने वाला भूरा ब्रीफकेस दिखाया जो उन्हें लगभग 36 साल पहले दारा सिंह ने तोहफे में दिया था. उन्होंने बताया कि सिंह ने यह ब्रीफकेस उन्हें 80 के दशक में रामायण के दिनों में तोहफे में दिया था. वीडियो में सुनील हिंदी में बात करते हुए सुने गए, जिसका इंग्लिश में मतलब है, “नमस्ते, दोस्तों.

इस ब्रीफकेस को देखकर, आप सोच रहे होंगे कि मैं कहीं जा रहा हूं. नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं. मैं यहीं आपके साथ हूं. इस ब्रीफ़केस के पीछे एक कहानी है जो मैं शेयर करना चाहता हूं” उन्होंने आगे कहा, “मुझे यह ब्रीफकेस लगभग 35-36 साल पहले गिफ़्ट में मिला था. हमारी रामायण के दौरान, हनुमान जी — दारा सिंह जी — ने मुझे यह अफ़्रीका में, केन्या में दिया था. राजधानी नैरोबी है और वहीं उन्होंने मुझे यह दिया..” “इससे जुड़ी एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है. मैं वह कहानी अपनी अगली पोस्ट में शेयर करूंगा. तब तक, अपना ख्याल रखना. खुश रहो, हेल्दी रहो. जय राम.”

कैप्शन में उन्होंने लिखा, “महान दारा सिंह जी यानी हनुमान जी का दिया हुआ एक गिफ़्ट, जो मेरे पास पिछले 35-36 सालों से है, गिफ़्ट की कोई कीमत नहीं होती. यह अनमोल होता है.” जिन लोगों को नहीं पता, उनके लिए रामायण शो अब तक के सबसे आइकॉनिक टेलीविज़न शो में से एक है. 80 के दशक के आखिर में शो के एयर होने के तुरंत बाद शो के कलाकारों को बहुत ज़्यादा फ़ैन फ़ॉलोइंग और बड़ी सफलता मिली. इस शो में अरुण गोविल ने भगवान राम, सुनील लहरी ने लक्ष्मण, अरविंद त्रिवेदी ने रावण, दारा सिंह ने हनुमान और दीपिका चिखलिया ने सीता का रोल किया था।.

यह सीरियल 1987 में आया था, एक साल तक चला और 1988 में दूरदर्शन पर बंद हो गया. हर रविवार को आने वाला यह शो उन दिनों सड़कों पर रुक जाता था, क्योंकि दर्शक टीवी सेट पर आते थे, जो 80 के दशक में बहुत कम देखने को मिलता था. 2020 में, COVID-19 लॉकडाउन के दौरान, रामायण शो दूरदर्शन पर दोबारा दिखाया गया और दो महीने से ज़्यादा चला.

यह भी पढें:

Valentine Day पर स्मृति ईरानी ने 'सेल्फ लव' को लेकर कही दिल छू लेने वाली बात, बोलीं- एक शांत प्रेम को चुनिए और

धुरंधर एक्ट्रेस सारा अर्जुन, तमन्ना भाटिया और श्रीनिधि शेट्टी ने ईशा फाउंडेशन में मनाई महा शिवरात्रि, सितारों ने जमकर किया डांस, वीडियो वायरल

हम प्यार में थे, शादी न करने की ये थी असली वजह, क्रिकेटर विवियन रिचर्ड्स के साथ रिश्ते पर बोलीं नीना गुप्ता