रामायण के लक्ष्मण की नई-नवेली बहू की 9 तस्वीरें, देख कर लोग हुए हैरान, बोले- ये कैसे हुआ...

टीवी की रामायण में लक्ष्मण का रोल करने वाले एक्टर सुनील लाहिरी के इकलौते बेटे कृष पाठक ने हाल ही में टीवी की मशहूर एक्ट्रेस सारा खान से कोर्ट मैरिज की है. दोनों की शादी की खबर तेजी से सोशल मीडिया पर फैली थी. सारा ने बिग बॉस 4 और टीवी शो बिदाई से फेम हासिल किया था. इसके बाद सारा खान ने कई शोज किए है और टीवी की दुनिया में नाम कमाया. अब एक बार फिर एक्ट्रेस ने अपना घर बसा लिया हे.



सारा ने बिग बॉस (2011) 4 में मर्चेंट अली से शादी रचाई थी और एक साल बाद ही उनका यह रिश्ता टूट गया था. सारा ने अब 14 साल बाद फिर से अपना घर बसाया है.



सारा और कृष ने हाल ही में अपनी कोर्ट मैरिज की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कर ऐलान किया था कि दोनों ने शादी कर ली है. इस पोस्ट में कपल ने अपनी खूबसूरत तस्वीरे भी शेयर की थी.

इन तस्वीरों में एक तस्वीर वो भी थी, जिसमें सारा और कृष शादी के सर्टिफिकेट पर साइन कर रहे थे. कपल की शादी की तस्वीरें देखते ही देखते वायरल हो गई और फैंस ने खूब लाइक किया.

साथ ही लोग यह जानने को बेताब हुए कि आखिर कृष पाठक कौन हैं. कृष टीवी एक्टर हैं और कई टीवी विज्ञापनों में काम कर चुके हैं. कृष और सारा की मुलाकात कब कहां हुई कपल ने इसकी जानकारी नहीं दी.

सारा खान की बात करें तो वह अपने नए पति कृष से उम्र में 3 साल बड़ी हैं और अभी तक भी वह ट्रोल हो रही हैं. सारा के फैंस ने उनकी शादी पर उन्हें बधाई जरूर दी, लेकिन कई लोगों ने उन्हें खूब ट्रोल किया.

शादी से पहले सारा और कृष लिव-इन-रिलेशनशिप में रह रहे थे. इस दौरान सारा ने कृष को अपना पति मान लिया था और दोनों ने बीती 6 अक्टूबर को कोर्ट मैरिज कर अपनी तस्वीरें शेयर कर फैंस को सरप्राइज दिया.

अब कृष और सारा अपनी शादी का ग्रैंड रिसेप्शन करने जा रहा है, जो दिसंबर 2025 में होगा. इसमें कपल के रिश्तेदार और अभिनय की दुनिया से भी की एक्टर्स शामिल होने वाले हैं.

सारा के बारे में बता दें एक्ट्रेस साल 2007 से टीवी की दुनिया में एक्टिव हैं और सपना बाबुल का...बिदाई से छोटे पर्दे पर कदम रखा था. टीवी जगत का यह सुपरहिट सीरियल है.

इसके बाद सारा को कई डांस रियलिटी शो में भी देखा गया था. एक्ट्रेस के फेमस शो में बिग बॉस के साथ-साथ प्यार तूने क्या किया, ससुराल सिमर का और भाग्यलक्ष्मी शामिल हैं.



