सारा खान और बेटे कृष की हल्दी में नहीं पहुंचे रामायण एक्टर सुनील लहरी, हल्दी सेरेमनी की तस्वीरें हुईं वायरल

रामायण सीरियल में लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले सुनील लहरी के बेटे कृष पाठक 5 दिसंबर को शादी के बंधन में बनने वाले हैं, वो टीवी एक्ट्रेस सारा खान से शादी करेंगे. हाल ही में दोनों की हल्दी रस्म भी हुई, जिसकी फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं. इन तस्वीरों में सारा और कृष बहुत खुश नजर आ रहे हैं, सारा ने येलो कलर का लहंगा पहना हैं. दोनों की शादी हिंदू रीति रिवाज से हो रही हैं, इस बीच शादी में कौन-कौन शामिल हुआ और कौन नदारत रहा आइए जानते हैं.

सारा और कृष की हल्दी में नहीं पहुंचे पिता सुनील लहरी

सारा और कृष पाठक की हल्दी सेरिमनी मुंबई में हुई, हल्दी की रस्म में सारा और कृष पीले रंग के कपड़े पहने नजर आए और एक दूसरे के साथ खूब डांस और इंजॉय करते दिखें. लेकिन हल्दी की रस्म में कृष पाठक के पिता सुनील लहरी कहीं भी नजर नहीं आए. बता दें कि इससे पहले सारा और कृष ने कोर्ट मैरिज भी की थी, लेकिन उस समय भी सुनील लहरी वहां पर मौजूद नहीं थे. उन्होंने अपनी होने वाली बहू को लेकर भी कोई बयान नहीं दिया, ना ही किसी तस्वीर में उनके साथ नजर आए. ऐसे में फैंस सवाल उठा रहे हैं कि क्या सुनील लहरी बेटे की शादी में शामिल होंगे या नहीं? बता दें कि इससे पहले कृष और सारा ने अक्टूबर में कोर्ट मैरिज की थी और अब धूमधाम से 5 दिसंबर को वो शादी करने जा रहे हैं.

क्यों बेटे की हल्दी में शामिल नहीं हुए सुनील लहरी

बता दें कि सुनील लहरी दो बार शादी कर चुके हैं, उनकी पहली शादी राधा सेन से हुई थी, पर उनसे तलाक हो गया. इसके बाद उन्होंने भारती पाठक से शादी की, जिनसे उनका बेटा कृष पाठक हैं. जब कृष 9 साल के थे, तभी सुनील और भारती का तलाक हो गया. इसके बाद भारती ने अकेले ही उनकी परवरिश की. हालांकि, कृष अपने पिता के साथ गहरा बॉन्ड शेयर करते हैं. बावजूद इसके उनके पिता उनकी हल्दी सेरिमनी में शामिल होने के लिए नहीं आए.

न्यूबॉर्न बेबी के साथ हल्दी में पहुंची गौहर खान

कृष और सारा के हल्दी फंक्शन में भले ही उनके पिता नहीं पहुंचे, लेकिन उनकी फ्रेंड गौहर खान जरूर पहुंची. इस दौरान गौहर खान अपने पति और न्यूबॉर्न बेबी के साथ हल्दी फंक्शन में शामिल हुई और गुलाबी रंग का खूबसूरत सूट कैरी किया.