राम कपूर की पत्नी की 10 तस्वीरें, एकता कपूर ने बनाया, जिन्हें टीवी की टॉप एक्ट्रेस

टीवी की दुनिया में राम कपूर बहुत बड़ा नाम हैं, जिन्होंने फिल्मों की दुनिया में भी कदम रखा. लेकिन फैंस आज भी उन्हें कसम से और बड़े अच्छे लगते हैं में राम कपूर की भूमिका के लिए पहचानते हैं. लेकिन कम लोग जानते हैं कि उनकी पत्नी गौतमी कपूर भी टीवी की दुनिया का जाना माना नाम हैं. गौतमी कपूर क्योंकि सास भी कभी बहू थी में तुलसी की भूमिका भी निभा चुकी हैं. इसके अलावा वह कई टीवी शोज का हिस्सा रह चुकी हैं. लेकिन बात राम कपूर के साथ गौतमी कपूर की लव स्टोरी की करें तो दोनों की मुलाकात 2000 में स्टार प्लस के सीरियल'घर एक मंदिर' के सेट पर हुई, जहां उनकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री रियल लाइफ रोमांस में बदल गई.

एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी वाले राम और इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी वाली गौतमी की जोड़ी दर्शकों को पर्दे पर जितनी पसंद आई. उतनी ही रियल लाइफ में दर्शकों का खूब प्यार मिला.

लगभग डेढ़ से दो साल तक लिव-इन रिलेशनशिप में रहने के बाद राम और गौतमी ने 2003 में वैलेंटाइन डे पर शादी की थी.

राम कपूर ने इसका जिक्र एक इंटरव्यू में किया और बताया कि उनके दोस्तों और परिवार को लगता था कि उनकी शादी ज्यादा समय तक नहीं टिकेगी, लेकिन 25 साल बाद भी उनका रिश्ता मजबूत है.

एक्टर ने इसे "टिट फॉर टैट" रिश्ता बताया, जहां दोनों एक-दूसरे को सहन करते हैं और हंसी-मजाक के साथ जीवन को हल्का रखते हैं.

राम कपूर के का करियर के शुरुआती दौर में उतार-चढ़ाव से भरा रहा. एक समय ऐसा था जब उनके पास कोई काम नहीं था और तब वाइफ गौतमी की कमाई से उनका घर चला.

राम ने बताया कि वह सुबह उठकर गौतमी के लिए कॉफी बनाते थे, जबकि वह लिप्स्टिक शो की शूटिंग के लिए जाती थीं.

राम का करियर 'कसम से' (2006) में जय वालिया की भूमिका के साथ चमका, जो कि उनकी बेटी के जन्म के बाद हुआ.

राम और गौतमी आज दो बच्चों, सिया और अक्स, के माता-पिता हैं और खुशहाल मैरिड लाइफ जी रहे हैं.

वर्कफ्रंट की बात करें तो राम कपूर ने हाल ही में 'मिस्त्री' वेब सीरीज में काम किया है.

जबकि गौतमी कपूर स्पेशल ऑप्स सीजन 2 में नजर आई थीं.