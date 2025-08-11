विज्ञापन

राम कपूर की पत्नी की 10 तस्वीरें, एकता कपूर ने बनाया, जिन्हें टीवी की टॉप एक्ट्रेस

टीवी के मशहूर एक्टर राम कपूर की पत्नी गौतमी कपूर की 10 खूबसूरत तस्वीरें, जिनसे फैंस की नहीं हटेंगी नजरें. 

Read Time: 3 mins
Share
राम कपूर की पत्नी की 10 तस्वीरें, एकता कपूर ने बनाया, जिन्हें टीवी की टॉप एक्ट्रेस
राम कपूर की पत्नी की 10 तस्वीरें
नई दिल्ली:

टीवी की दुनिया में राम कपूर बहुत बड़ा नाम हैं, जिन्होंने फिल्मों की दुनिया में भी कदम रखा. लेकिन फैंस आज भी उन्हें कसम से और बड़े अच्छे लगते हैं में राम कपूर की भूमिका के लिए पहचानते हैं. लेकिन कम लोग जानते हैं कि उनकी पत्नी गौतमी कपूर भी टीवी की दुनिया का जाना माना नाम हैं. गौतमी कपूर क्योंकि सास भी कभी बहू थी में तुलसी की भूमिका भी निभा चुकी हैं. इसके अलावा वह कई टीवी शोज का हिस्सा रह चुकी हैं. लेकिन बात राम कपूर के साथ गौतमी कपूर की लव स्टोरी की करें तो दोनों की मुलाकात 2000 में स्टार प्लस के सीरियल'घर एक मंदिर' के सेट पर हुई, जहां उनकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री रियल लाइफ रोमांस में बदल गई. 

एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी वाले राम और इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी वाली गौतमी की जोड़ी दर्शकों को पर्दे पर जितनी पसंद आई. उतनी ही रियल लाइफ में दर्शकों का खूब प्यार मिला.  

Latest and Breaking News on NDTV

लगभग डेढ़ से दो साल तक लिव-इन रिलेशनशिप में रहने के बाद राम और गौतमी ने 2003 में वैलेंटाइन डे पर शादी की थी. 

Latest and Breaking News on NDTV

राम कपूर ने इसका जिक्र एक इंटरव्यू में किया और बताया कि उनके दोस्तों और परिवार को लगता था कि उनकी शादी ज्यादा समय तक नहीं टिकेगी, लेकिन 25 साल बाद भी उनका रिश्ता मजबूत है.

Latest and Breaking News on NDTV

एक्टर ने इसे "टिट फॉर टैट" रिश्ता बताया, जहां दोनों एक-दूसरे को सहन करते हैं और हंसी-मजाक के साथ जीवन को हल्का रखते हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

राम कपूर के का करियर के शुरुआती दौर में उतार-चढ़ाव से भरा रहा. एक समय ऐसा था जब उनके पास कोई काम नहीं था और तब वाइफ गौतमी की कमाई से उनका घर चला. 

Latest and Breaking News on NDTV

राम ने बताया कि वह सुबह उठकर गौतमी के लिए कॉफी बनाते थे, जबकि वह लिप्स्टिक शो की शूटिंग के लिए जाती थीं.

Latest and Breaking News on NDTV

राम का करियर 'कसम से' (2006) में जय वालिया की भूमिका के साथ चमका, जो कि उनकी बेटी के जन्म के बाद हुआ.

Latest and Breaking News on NDTV

राम और गौतमी आज दो बच्चों, सिया और अक्स, के माता-पिता हैं और खुशहाल मैरिड लाइफ जी रहे हैं.  

Latest and Breaking News on NDTV

वर्कफ्रंट की बात करें तो राम कपूर ने हाल ही में 'मिस्त्री' वेब सीरीज में काम किया है. 

Latest and Breaking News on NDTV
Latest and Breaking News on NDTV

जबकि गौतमी कपूर स्पेशल ऑप्स सीजन 2 में नजर आई थीं. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Ram Kapoor, Gautami Kapoor, Actor Ram Kapoor, Ram Kapoor Wife, Ram Kapoor Wife Photos
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com