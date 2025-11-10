सुनीता आहूजा ने गोविंदा के भांजे कृष्णा अभिषेक को किया माफ, 7 साल से चल रहे झगड़े पर बोलीं- बच्चों से कब तक नाराज रह सकती हूं?

गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने आखिरकार अपने परिवार और कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक के बीच लंबे समय से चली आ रही अनबन के बारे में खुलकर बात की है. पिंकविला के साथ एक खास बातचीत में उन्होंने कहा कि सात साल पुराना यह झगड़ा अब खत्म हो गया है.कृष्णा और उनकी पत्नी, अभिनेत्री कश्मीरा शाह के बीच लंबे समय से चल रहे झगड़े पर बात करते हुए, सुनीता आहूजा ने शांति और क्षमा का भाव व्यक्त किया. उन्होंने कहा, "मैं अपने बच्चों से कब तक नाराज़ रह सकती हूं? जब सब अपनी-अपनी जगह पर खुश हैं, तो फिर कोई गिला-शिकवा क्यों पालूं? मैं बस सभी बच्चों को आशीर्वाद देना चाहती हूं. वे मेरे अपने जैसे हैं."

गोविंदा के साथ अपने शुरुआती दिनों को याद करते हुए सुनीता आहूजा ने एक मार्मिक किस्सा साझा किया कि कैसे उनके रिश्ते परिवार में कृष्णा की दिवंगत मां पद्मा शर्मा के ज़रिए सामने आए.सुनीता ने कहा, "कृष्णा की मां मेरी सबसे पसंदीदा थीं, और वही थीं जिन्हें मेरे और गोविंदा के अफेयर के बारे में पता था, क्योंकि मेरा परिचय सबसे पहले उनसे हुआ था. वह मेरी पसंदीदा थीं, और आज, गोविंदा की सफलता और हर चीज़ के लिए, वह इसकी हक़दार हैं"

कथित तौर पर 2016 में द कपिल शर्मा शो पर एक मज़ाक से गोविंदा और सुनीता के नाराज़ होने के बाद झगड़ा हुआ. बाद में यह सुनीता और कश्मीरा के बीच सार्वजनिक मतभेद में बदल गया. यह तनाव सालों तक चला. दोनों पक्षों ने दूरी बनाए रखी. हालांकि, 2024 में द ग्रेट इंडियन कपिल शो पर दोनों मिले, जिसके बाद दोनों की शिकायतें दूर हुईं.