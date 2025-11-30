गौरव खन्ना के खिलाफ हुए प्रणीत मोरे? बिग बॉस 19 का नया प्रोमो देख फैंस बोले- धोखेबाज...

बिग बॉस 19 का फिनाले वीक कल यानी 31 नवंबर से शुरू होने जा रहा है. वहीं इससे पहले शो में कंटेस्टेंट एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए नजर आ रहे हैं. हालांकि विनर की रेस में गौरव खन्ना, फरहाना भट्ट, अमाल मलिक और प्रणीत मोरे की ही चर्चा सोशल मीडिया पर हो रही है. इसी बीच बिग बॉस 19 के आखिरी वीकेंड का वार का लेटेस्ट प्रोमो फैंस को खास पसंद नहीं आ रहा है और वह प्रणीत मोरे को धोखेबाज कहते हुए नजर आ रहे हैं. दरअसल, अब तक आपने देखा कि अशनूर कौर को बचाने के लिए प्रणीत मोरे अभिषेक बजाज को इविक्ट करने का फैसला लेते हैं. वहीं अब वीकेंड का वार पर एक टास्क के दौरान प्रणीत मोरे अपने ही दोस्त को बॉसी कहते हुए दिखते हैं. इसके चलते वह ट्रोलिंग का शिकार हो रहे हैं.

टास्क में गौरव खन्ना को प्रणीत मोरे ने कहा बॉसी

प्रोमो में माधुरी दीक्षित, आशीष चंचलानी और रितेश देशमुख वीकेंड का वार पर शिरकत करते हुए नजर आ रहे हैं. जबकि माधुरी दीक्षित की मौजूदगी में सलमान खान एक टास्क रखते हैं, जिसमें गौरव खन्ना और प्रणीत मोरे को बुलाया जाता है. जहां सलमान खान प्रणीत से पूछते हैं कि गौरव का नेचर कैसा है बॉसी या टीम प्लेयर. इस पर प्रणीत बॉसी कहता है, जिसे सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं.

#WeekendKaVaar Tomorrow Promo: Pranit calls Gaurav Bossy and not Team player.



And Madhuri Dixit, Ashish Chanchalani, & Ritesh Deshmukh as Guest. pic.twitter.com/8Fjav8FPuI — BBTak (@BiggBoss_Tak) November 29, 2025

प्रणीत मोरे को लोगों ने बताया धोखेबाज

इस प्रोमो को देखने के बाद फैंस गुस्से में नजर आ रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, क्यों प्रणीत को लगता है की जीके बॉसी है. जबकि जीके उन्हें मालती से बात करने के लिए स्पेस दे रहे थे और ना ही कभी उनके इक्वेशन पर बीच में आए. दूसरे यूजर ने लिखा, यह बेहद निराशाजनक है. सच कहें तो यह बिहेवियर प्रणीत मोरे का शॉकिंग है. गौरव खन्ना को बॉसी कहना और टीम प्लेयर ना कहना वीकेंड का वार पर पब्लिक के सामने धोखेबाजी है. इससे पता चलता है कि प्रणीत इनसिक्योर और जलन महसूस करता है. गौरव जीतेंगे.

गौरतलब है कि घर पर दोबारा एंट्री करने के बाद से प्रणीत मोरे का बिहेवियर दर्शकों को खास पसंद नहीं आ रहा है. जहां अभिषेक बजाज को इविक्ट करने के चलते वह खूब ट्रोल हुए थे तो वहीं अब गौरव खन्ना का साथ ना देने के कारण वह यूजर्स के निशाने पर आ गए हैं.