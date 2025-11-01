कैप्टन बनने के बाद भी ‘बिग बॉस 19’ से बाहर हुए प्रणीत मोरे, फैन्स शॉक्ड

‘बिग बॉस 19' में इस हफ्ते एक अप्रत्याशित मोड़ देखने को मिला, जब शो के चर्चित कंटेस्टेंट प्रणीत मोरे को घर से बेघर कर दिया गया. सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि प्रणीत इसी हफ्ते घर के कैप्टन बने थे. फैंस अब यह सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर कप्तान रहते हुए भी प्रणीत कैसे बाहर हो गए? सूत्रों के मुताबिक, इस हफ्ते हुए नॉमिनेशन टास्क में कई कंटेस्टेंट्स पर निशाना साधा गया था. शो के फॉर्मेट के अनुसार, कप्तान को आमतौर पर सुरक्षा मिलती है, लेकिन इस बार ‘बिग बॉस' ने नियमों में ट्विस्ट जोड़ दिया. इसी ट्विस्ट के चलते प्रणीत मोरे को एविक्शन झेलना पड़ा.

हालांकि, सोशल मीडिया पर चर्चा है कि प्रणीत का एविक्शन सिर्फ दिखावटी हो सकता है. कुछ फैन पेजेस और अनऑफिशियल रिपोर्ट्स का दावा है कि उन्हें सीक्रेट रूम भेजा गया है, जहां से वे घरवालों पर नज़र रखेंगे. हालांकि, चैनल या शो मेकर्स की तरफ से इस बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है.

इस पूरे घटनाक्रम के बाद, सोशल मीडिया पर फैंस की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है. कई यूज़र्स का कहना है कि शो का यह फैसला अन्यायपूर्ण है, जबकि कुछ का मानना है कि ‘बिग बॉस' हर बार की तरह इस बार भी ड्रामा और सस्पेंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है.

BREAKING! Pranit More has been EVICTED from the Bigg Boss 19 house. However, he has been moved to the Secret Room. — BBTak (@BiggBoss_Tak) October 31, 2025

एक यूजर ने लिखा, “कैप्टन बनकर एविक्ट होना… यह तो पूरी तरह स्क्रिप्टेड लगता है.” वहीं दूसरे ने कहा, “अगर प्रणीत सीक्रेट रूम में हैं, तो आने वाले एपिसोड जबरदस्त होंगे/”

फिलहाल, दर्शकों की नजर आने वाले वीकेंड के एपिसोड पर टिकी हुई है, जिसमें साफ़ हो जाएगा कि प्रणीत मोरे सच में शो से बाहर हो चुके हैं या फिर किसी नए ट्विस्ट के साथ वापसी करेंगे.

बता दें कि इस हफ्ते अभिषेक बजाज, अशनूर कौर और मृदुल तिवारी के अलावा पूरा घर नॉमिनेशन में हैं. इसके चलते घर में खूब लड़ाइयां देखने को मिल रही हैं. जबकि फरहाना भट्ट घर की सबसे बड़ी विलेन बनती हुईं नजर आ रही हैं. पहले मृदुल और फिर अशनूर कौर से उनकी बहस देखने को मिली है.