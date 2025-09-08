विज्ञापन

अंजलि राघव की कॉन्ट्रोवर्सी के बीच पवन सिंह ने राइज एंड फॉल की कंटेस्टेंट को ऑफर की फिल्म, बोले- मैंने 250 से.

भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने अंजलि राघव की बैड टच कॉन्ट्रोवर्सी के बीच राइज एंड फॉल की कंटेस्टेंट को एक फिल्म ऑफर की है.

पवन सिंह ने राइज एंड फॉल की कंटेस्टेंट को दिया फिल्म का ऑफर
नई दिल्ली:

एक्ट्रेस अंजलि राघव की बैड टच कॉन्ट्रोवर्सी में उलझे भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार पवन सिंह ने रियलिटी शो राइज एंड फॉल में बतौर कंटेस्टेंट एंट्री की है. इस शो को अशनीर ग्रोवर होस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं. इसी बीच शो की कंटेस्टेंट और स्प्लिट्सविला एक्स5 विनर आकृति नेगी को अपनी पॉपुलैरिटी का बखान करते हुए फिल्म ऑफर की है. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि लखनऊ में एक इवेंट के दौरान हरियाणवी म्यूजिक वीडियो के लिए फेमस अंजलि राघव को गलत तरीके से छूने के चलते भोजपुरी एक्टर को काफी आलोचना का सामना करना पड़ा है.

राइज एंड फॉल के पहले एपिसोड में स्प्लिट्सविला एक्स5 विनर आकृति नेगी कहती हैं, मूवी नहीं किया. मन है. लेकिन अभी तक वो चांस मिला नहीं. इस पर पवन सिंह उन्हें एक फिल्म ऑफर करते हैं, जिसके जवाब में आकृति नेगी कहती हैं, आप हमको देंगे? सच्ची? इस पर पवन सिंह जवाब में कहते हैं, मैंने 250 से ज्यादा फिल्में की हैं. इस प्रोमो को देखने के बाद फैंस भी रिएक्शन देते हुए नजर आ रहे हैं. वहीं कुछ लोग पवन सिंह की लेटेस्ट कॉन्ट्रोवर्सी के बारे में बात करते हुए नजर आ रहे हैं.

बता दें राइज एंड फॉल में कीकू शारदा, अरबाज पटेल, आदित्य नारायण, धनश्री वर्मा, नयनदीप रक्षित, नूरिन शा, बाली, आरुष भोला, अर्जुन बिजलानी, संगीत फोगाट, अनाया बांगर, अहाना कुमारा और कुबरा सैत नजर आ रहे हैं.

गौरतलब है कि पवन सिंह ने हाल ही में अपनी कॉन्ट्रोवर्सी पर माफी मांगी थी. जब एक्ट्रेस अंजलि राघव ने बैड टच कॉन्ट्रोवर्सी के बाद भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करने से मना कर दिया था.

