पति-पत्नी और पंगा...,जियो हॉटस्टार पर देखें रियल कपल टीवी शो, इस सेलेब्स मेहंदी आर्टिस्ट की होगी एंट्री

रियल लाइफ कपल शो पति पत्नी और पंगा का एपिसोड 4 कलर्स नहीं बल्कि  जिओ हॉटस्टार पर आज इतने बजे देख सकते हैं.

पति-पत्नी और पंगा, इस बार पति, पत्नियों को लगाएंगे मेहंदी
नई दिल्ली:

रियल लाइफ कपल संग टीवी रियलिटी शो 'पति-पत्नी और पंगा' हाल ही में शुरू हुआ है और अपने तीन एपिसोड पूरे कर चुका है. कलर टीवी पर आने वाले इस शो को जियो-हॉटस्टार पर भी देखा जा रहा है. अब शो के चौथे एपिसोड की टाइमिंग क्या है, हम आपको बताने जा रहे हैं. सबसे पहले आपको बता दें, पति-पत्नी और पंगा अपने शानदार तीन एपिसोड पूरे कर चुका है और इस देख लोगों का खूब मनोरंजन हो रहा है. इसमें हिना और रुबीना दिलैक जैसी टॉप टीवी एक्ट्रेस अपने पार्टनर संग शो में नजर आ रही हैं. आइए जानते हैं आज जियो-हॉटस्टार पर शो को कितने बजे देख सकते हैं.

शो के हो चुके तीन एपिसोड

इस शो को सोनाली बेंद्रे और मुनव्वर फारुकी होस्ट कर रहे हैं. शो में अभी रुबीना दिलैक-अभिनव शुक्ला की जोड़ी के बीच क्यूट नोकझोंक देखने को मिली है. वहीं, मुनव्वर को भी कपल के साथ मस्ती करते देखा जा रहा है, शो पूरी तरह से मनोरंजन से भरा है. यह शो अपनी शुरुआत से सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड कर रहा है. रिपोर्ट्स की मानें तो लाफ्टर शेफ के दो हिट सीजन के बाद अब कलर्स एक और शो को और भी मजेदार बनाने की तैयारी में है, जो प्राइम टाइम में देखने को मिलेगा. इस शो में स्वरा भास्कर अपने राजनेता पति फहाद अहमद संग दिख रही हैं.
 

जियो हॉटस्टार पर कब देख सकेंगे शो  ?

फिलहाल शो को कलर्स चैनल पर वीकेंड में रात 9.30 बजे देखा जा रहा है, जबकि जियोहॉटस्टार पर शो को इस टाइमिंग में नहीं देखा जाएगा. जियो हॉटस्टार कलर्स और स्टार प्लस के शो के लिए खास ओटीटी प्लेटफॉर्म है, हालांकि टेलीविजन पर प्रसारण समाप्त होने के बाद पति पत्नी और पंगा एपिसोड जियोहॉटस्टार पर जारी किए जाता है. इसका मतलब है कि पति-पत्नी और पंगा का एपिसोड 4 जिसमें सेलेब्स मेहंदी आर्टिस्ट वीना नाग्दा भी होंगी, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रात 11 बजे स्ट्रीम होगा. शो में हिना खान- रॉकी जायसवाल, रुबीना दिलैक- अभिनव शुक्ला, सुदेश लहरी-ममता-लहरी, अविका गौर-मिलिंद चंदवानी, और स्वरा भास्कर-फहाद अहमद की जोड़ी दिख रही है.

