फिल्म में काम मांगने आई एक्ट्रेस को बना लिया बहू, पंकज धीर की पहली फिल्म का किस्सा है दिलचस्प

बीआर चोपड़ा की 'महाभारत' में कर्ण की भूमिका निभाने के लिए मशहूर अभिनेता पंकज धीर का बुधवार को निधन हो गया. पंकज पिछले कुछ समय से कैंसर से जूझ रहे थे.

नई दिल्ली:

Pankaj Dheer Death: बीआर चोपड़ा की 'महाभारत' में कर्ण की भूमिका निभाने के लिए मशहूर अभिनेता पंकज धीर का बुधवार को निधन हो गया. पंकज पिछले कुछ समय से कैंसर से जूझ रहे थे. हालांकि उन्होंने इससे जंग लड़ी, लेकिन कुछ महीने पहले यह बीमारी फिर से उभर आई, जिससे उनकी हालत बेहद खराब हो गई. उनकी इस बीमारी से संबंधित एक बड़ी सर्जरी भी हुई थी. पंकज एक जबरदस्त अभिनेता के तौर पर जाने जाते थे. साथ ही वो डायरेक्टर भी थे. उनके फिल्म निर्देशन से जुड़ा भी एक दिलचस्प किस्सा है.

ऑडिशन के बाद ही मान लिया बहू

2014 में पंकज धीर एक डायरेक्टर के तौर पर अपनी पहली फिल्म कर रहे थे. उस वक्त टीवी एक्ट्रेस कृतिका सेंगर ऑडिशऩ देने आई थीं. पंकज को कृतिका इतनी पसंद आईं कि उन्होंने उन्हें फिल्म में रोल तो दिया ही साथ ही मन ही मन उन्हें अपनी बहू मान लिया. पंकज कृतिका से बेहद इंप्रेस हुए थे और उन्हें लगा कि वह उनके बेटे के लिए एकदम सही जोड़ी होंगी.

टीवी की मशहूर एक्ट्रेस हैं कृतिका

पंकज ने देर न करते हुए कृतिका से बेटे निकितिन धीर से शादी के लिए बात भी कर ली. इसके बाद वह एक्ट्रेस के पेरेंट्स से मिले. इस तरह डायरेक्टर के तौर पर अपनी पहली फिल्म की एक्ट्रेस को ही उन्होंने बहू बना लिया. बाद में एक्ट्रेस ने कहा, "पंकज अंकल और निकितिन के साथ मेरी अच्छी बॉन्डिंग है और हम यानी निकितिन और मैं एक-दूसरे को पसंद करने लगे." आपको बता दें कि कृतिका कई पॉपुलर टीवी शोज में काम कर लोगों के दिलों में अपनी पहचान बना चुकी हैं.

