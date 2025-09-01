बिग बॉस 19 के वीकेंड का वार में नो इविक्शन, एक कंटेस्टेंट को मिली इम्यूनिटी, ये 5 हो गए नॉमिनेट

बिग बॉस 19 का पहला वीकेंड का वार एपिसोड रोमांचक रहा है. जहां सलमान खान ने पहले हफ्ते में नो इविक्शन की खुशखबरी फैंस को दी तो वहीं अब कुनिका सदानंद का कैप्टनसी से इस्तीफा देने का फैसला लेटेस्ट एपिसोड में देखने को मिला. लेकिन आने वाले एपिसोड में बिग बॉस नया गेम खेलते हुए नजर आएंगे. दरअसल, कुनिका सदानंद के कैप्टनसी से इस्तीफा देने के फैसले के बाद घरवालों पर जिम्मदेरी देते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी झलक नए प्रोमो में देखने को मिल रही है. इतना ही नहीं अपडेट सामने आया है कि इस हफ्ते एक कंटेस्टेंट को जहां इम्युनिटी मिल गई है तो वहीं 5 के सिर पर नॉमिनेशन की तलवार टंग गई है.

बिग बॉस 19 के लेटेस्ट एपिसोड के प्रोमो में कुनिका सदानंद को कैप्टनसी से बिग बॉस हटाते हुए नजर आ रहे हैं. वहीं इसके बाद बहस का सिलसिला तब शुरू होता है जब बिग बॉस यह ऐलान करते हैं कि एक कंटेस्टेंट को नॉमिनेशन से सेफ करने का मौका घरवालों के हाथ में है.

इसके अलावा बिग बॉस 19 का लेटेस्ट अपडेट देने वाले द खबरी ने बताया है कि इस हफ्ते अशनूर कौर को नॉमिनेशन में इम्यूनिटी मिली है क्योंकि वह पिछले हफ्ते हुए कैप्टनसी टास्क में वह कंटेंडर थीं. हालांकि घरवालों ने अभिषेक को नहीं चुनने का फैसला लिया है.

#AshnoorKaur is not the Captain infact she Got immunity from Nomination as she was one of the contender last week



Housemates decided her name over Abhishek — The Khabri (@TheKhabriTweets) August 31, 2025

इतना ही नहीं द खबरी के मुताबिक, इस हफ्ते कुनिका सदानंद, तान्या मित्तल, अमाल मलिक, आवेज दरबार और मृदुल तिवारी इस हफ्ते नॉमिनेशन में आ गए हैं, जिसके बाद देखना होगा कि कौन होगा, जो बिग बॉस 19 के घर से इविक्ट होने वाला पहला कंटेस्टेंट बनेगा.