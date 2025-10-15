पिता के निधन से पहले निकितिन धीर ने किया था पोस्ट, अब हो रहा वायरल, कहा- 'जो चला जाए उसे जाने दो...'

महाभारत में कर्ण का किरदार निभाकर दर्शकों के दिलों में अमिट छाप छोड़ने वाले दिग्गज अभिनेता पंकज धीर का बुधवार को 68 साल की उम्र में कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद निधन हो गया. उनके निधन से कुछ घंटे पहले बेटे निकितिन धीर की एक रहस्यमयी इंस्टाग्राम पोस्ट ने सबका ध्यान खींच लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. इस पोस्ट में निकितिन ने जिंदगी और 'छोड़ देने' की भावना पर जो लिखा, उसने हर किसी को भावुक कर दिया.

निकितिन धीर की भावुक पोस्ट

पिता के निधन से ठीक पहले निकितिन ने अपने इंस्टाग्राम पर लिखा, "जो भी आए, उसे आने दो. जो भी रहे, उसे रहने दो. जो भी चला जाए, उसे जाने दो. शिव भक्त के रूप में बस ‘शिवार्पणम' कहो और आगे बढ़ो! वो संभाल लेंगे!". इसके बाद उन्होंने लिखा, "कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल". इस पोस्ट पर अब हजारों यूजर्स अपनी संवेदनाएं जता रहे हैं और इसे निकितिन का अपने पिता के लिए भावनात्मक संदेश मान रहे हैं.

पंकज धीर को मिला था ‘कर्ण' जैसा अमर किरदार

1988 में आए बी.आर. चोपड़ा के धारावाहिक ‘महाभारत' में कर्ण की भूमिका निभाकर पंकज धीर हर घर का नाम बन गए थे. उनकी डायलॉग डिलीवरी, भावनात्मक अभिनय और शालीन व्यक्तित्व ने दर्शकों को गहराई से प्रभावित किया था. बुधवार को उनका अंतिम संस्कार मुंबई के सांताक्रूज स्थित पवनहंस श्मशान घाट में शाम 4:30 बजे किया गया. बताया जा रहा है कि वो पिछले कुछ महीनों से अस्पताल में भर्ती थे.

सलमान खान और कई सितारे पहुंचे अंतिम संस्कार में

पंकज धीर के अंतिम संस्कार में बॉलीवुड और टीवी जगत के कई सितारे पहुंचे. सलमान खान, सिद्धार्थ मल्होत्रा, दीप ढिल्लों (जयद्रथ), सुरेंद्र पाल (द्रोणाचार्य) और फिरोज खान (अर्जुन) जैसे कलाकारों ने उन्हें अंतिम विदाई दी. इसके अलावा शाहबाज़ खान, जया भट्टाचार्य, मुकेश ऋषि, और कुशल टंडन भी वहां मौजूद रहे. FWICE के अध्यक्ष बी.एन. तिवारी और CINTAA के सचिव सुशांत सिंह ने भी इंडस्ट्री की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की.

परिवार में शोक की लहर

पंकज धीर अपने पीछे पत्नी अनीता धीर (कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर), बेटे निकितिन धीर, और बहू कृतिका सेंगर को छोड़ गए हैं. उनके निधन से न सिर्फ परिवार बल्कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है. सोशल मीडिया पर फैंस और सितारे उन्हें याद करते हुए लिख रहे हैं- 'कर्ण अमर रहेंगे'.