निया शर्मा ने करण संग बीच सड़क पर 'गरबे की रात' सॉन्ग पर किया जोरदार गरबा, Video ने मचाई धूम

निया शर्मा (Nia Sharma) का ये डांस वीडियो करण ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है. वीडियो में उनके लुक की बता करें तो निया ने रेड कलर की ड्रेस और करण ने ब्लैक शर्ट और ब्लू जींस पहना है. करण ने इस वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा है 'Coming soon with the beautiful hottie'. इसी के साथ उनके एक फैन ने कमेंट में लिखा है 'सुपर्ब जोड़ी', तो किसी ने लिखा है 'Your dance very cool'.

निया शर्मा (Nia Sharma) के वर्कफ्रंट की बात करें तो उन्होंने टीवी सीरियल 'काली' से अपने करियर की शुरुआत की थी. निया को टीवी पर पहचान 'एक हजारों में मेरी बहना है' सीरियल से मिली थीं. इसके बाद जी टीवी के सीरियल 'जमाई राजा' में निया ने रोशनी पटेल के किरदार को निभाया था जिससे उन्हें छोटे पर्दे पर स्टारडम हासिल हुआ था. इसके साथ ही रियलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी' और विक्रम भट्ट की वेब सीरीज 'Twisted' में भी निया नजर आई थी.