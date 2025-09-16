Bigg Boss 19: मृदुल या बसीर, किसके लिए धड़कता है नतालिया का दिल? शो से निकलने के बाद किया खुलासा

रियलिटी शो ‘बिग बॉस 19' से विदेशी एक्ट्रेस नतालिया जानोसजेक बाहर हो चुकी हैं. वीकेंड का वार एपिसोड में नतालिया को बिग बॉस के घर से बाहर होना पड़ा. कई दिनों तक उन्होंने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया. हाल ही में नतालिया ने आईएएनएस से खास बातचीत की. इसमें उन्होंने बिग बॉस के अपने छोटे से मगर यादगार सफर के बारे में बातें की. बिग बॉस के घर में उनकी दोस्ती मृदुल तिवारी और बसीर अली से हुई. अभिनेत्री ने दोनों के साथ अपने रिश्ते के बारे में भी बताया है.

किसने शो में रखा नतालिया का ख्याल?

नतालिया ने आईएएनएस से कहा कि मृदुल और बसीर अली दोनों उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं. नतालिया ने कहा, "मृदुल के साथ, समस्या मुख्य रूप से एक-दूसरे को समझने में थी, लेकिन बसीर के साथ मैं खुलकर बात कर सकती थी. बसीर ने शो में मेरा काफी ख्याल रखा. कैप्टेंसी टास्क में जब मेरे पास बिस्तर नहीं था तो उसने मुझे अपना बिस्तर दे दिया था. मृदुल बहुत प्यारे हैं, लेकिन वे मेरे दूसरे लड़कों से बात करने को लेकर थोड़े असुरक्षित थे. वे चाहते थे कि मैं उनके साथ मृदुल की तुलना में अलग तरह से बातचीत करूं. मगर ये एक टीवी शो है जिसमें लोगों से हमें जुड़ना ही पड़ता है, बात करनी होती है.”

हर कोई अपने तरीके से खेल रहा

कुनिका सदानंद और तान्या मित्तल के झगड़े पर भी उन्होंने बात की. नतालिया ने कहा, "कभी-कभी यह असली लगता था, कभी-कभी ऐसा लगता था कि यह गेम के लिए है. हर किसी की अपनी रणनीति होती है और मेरे नजरिए से हर कोई अपने तरीके से खेल रहा है."

ये भी पढ़ें- इस हफ्ते बिग बॉस 19 के घर में ये 5 लोग हुए नॉमिनेट, ये टीवी एक्ट्रेस एक बार फिर से हुई नॉमिनेट

नतालिया ने यह भी बताया कि पिछले सप्ताह वीकेंड का वार के दौरान, ऐसा लग रहा था कि नील दोहरा व्यवहार कर रहे थे. शो से जल्दी बाहर हो जाने पर नतालिया ने कहा, "सच कहूं तो, अभी भी सबके पास मौका है. जैसा कि हमने देखा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके कितने समर्थक हैं. नगमा के बहुत सारे फॉलोअर्स थे, फिर भी वह बाहर हो गईं. यह शो ऐसा ही है कोई कभी भी बाहर हो सकता है."