नागिन 7 में दिखेगा नया ट्विस्ट, एकता कपूर की नई नागिन बनीं प्रियंका चाहर चौधरी और विलेन बनेंगी संभावना सेठ

एकता कपूर ने बिग बॉस 19 में अपनी नई नागिन का चेहरा रिवील कर दिया है. एकता कपूर को अपनी ये नागिन बिग बॉस के घर से ही मिली थी. नागिन 7 में लीड नागिन प्रियंका चाहर चौधरी हैं. बिग बॉस 19 में वीकेंड के वार में एकता कपूर ने अपनी नागिन को रिवील किया था. प्रियंका की अनाउंसमेंट के बाद से फैंस अब शो के जल्दी शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं. जहां मेन लीड में प्रियंका को चुना गया है. वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक एकता कपूर ने नेगेटिव किरदार के लिए भी एक्ट्रेस चुन ली है. नागिन 7 में नेगेटिव किरदार में भोजपुरी एक्ट्रेस नजर आने वाली हैं. हालांकि एकता ने अभी तक ये नाम ऑफिशियल नहीं किया है.

कौन हैं ये एक्ट्रेस

रिपोर्ट्स के मुताबिक एकता कपूर ने जिस भोजपुरी एक्ट्रेस को नागिन 7 में नेगेटिव किरदार के लिए चुना वो संभावना सेठ हैं. संभावना सेठ का नाम नेगेटिव किरदार के लिए सामने आया है. वो शो में प्रियंका चाहर को परेशान करती हुई नजर आएंगी. हालांकि अभी तक एकता कपूर ने शो में संभावना की एंट्री को लेकर कोई रिएक्शन नहीं दिया है.

नागिन 7 का प्रोमो वायरल

प्रियंका की एंट्री और फेस रिवील का प्रोमो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. लोग उन्हें काफी पसंद भी कर रहे हैं. हाल ही में जब प्रियंका बिग बॉस 19 में आई थीं तो उन्होंने इस बात का खुलासा किया था कि बिग बॉस 16 के टाइम ही उन्हें एकता कपूर ने शो ऑफर कर दिया था. प्रियंका की फैन फॉलोइंग बिग बॉस 16 के बाद काफी बढ़ गई है. उन्होंने टॉप 3 फाइनलिस्ट में अपनी जगह बनाई थी. बिग बॉस के बाद प्रियंका किसी टीवी शो में नजर नहीं आई हैं वो म्यूजिक वीडियो में नजर आई हैं. नागिन 7 की बात करें तो ये कब से शुरू होने वाला है इसकी जानकारी नहीं दी गई है. मगर ये जल्द ही कलर्स और जियो हॉटस्टार पर शुरू होने वाला है.